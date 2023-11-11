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ТАСС: прокуратура Москвы начала проверку в отношении Дудя

Юрий Дудь
Юрий Дудь

Прокуратура Москвы начала проверку в отношении журналиста Юрия Дудя по уголовной статье о так называемой дискредитации армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, поводом для проверки стало поступившее обращение от некоего общественника по поводу публикации интервью Дудя с певицей Викой Цыгановой и её мужем Вадимом.

Имя заявителя не сообщается. Известно, то ранее донос на Дудя писал активист Виталий Бородин, отмечает ТАСС.

Источник агентства добавил, что проверка продлится как минимум до начала декабря. Официальными комментариями прокуратуры агентство пока не располагает.

Юрий Дудь – российский журналист и популярный видеоблогер, автор популярного в России ютуб-канала "вДудь" с аудиторией более 10 миллионов человек. Для своего канала Дудь берёт интервью у популярных личностей и выпускает документальные фильмы.

В феврале прошлого года Дудь публично осудил нападение России на Украину и уехал за границу.

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