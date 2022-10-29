ТАСС: с Собчак сняли статус подозреваемой по уголовному делу

МВД отменило постановление о привлечении журналистки и телеведущей Ксении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, Собчак находится в статусе свидетеля.

Журналистка сообщения о своём процессуальном статусе не комментировала.

26 октября СМИ сообщили, что Собчак проходит подозреваемой по делу вымогательстве, но официальных сообщений от МВД не было. Адвокат Сергей Бадамшин, сославшись на материалы дела, сообщил что у Собчак не было и нет статуса подозреваемой или обвиняемой.

По делу проходят коммерческий директор медиахолдинга Собчак Кирилл Суханов и бывший главред Tatler Ариан Романовский. Суд отправил их в СИЗО. Собчак написала в телеграме, что верит в невиновность Суханова.

Романовский вину не признал. Суханов – признал частично. На суде он сказал, что требовал у Чемезова только 800 тысяч рублей. При передаче этой суммы во время встречи с одним из представителей Чемезова Суханова задержали оперативники.

В доме Собчак в Подмосковье 26 октября прошёл обыск. В тот же день стало известно, что телеведущая покинула Россию и уехала в Литву по паспорту Израиля. Литовские власти подтвердили, что Собчак пересекла границу по израильскому документу. Журналистка отъезд не комментировала.

Источники ТАСС сообщили, что Собчак вовремя не уведомила российские власти о получении гражданства Израиля. По уголовной статье о несвоевременном уведомлении о гражданстве или виде на жительство в другой стране грозит штраф либо исправительные работы.

Ксения Собчак - владелица медиахолдинга "Осторожно Media".

Журналистка с детства знакома с президентом России Владимиром Путиным. Он был помощником её отца, первого мэра постсоветского Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Её мать Людмила Нарусова – сенатор от Тувы.

В 2018 году Собчак баллотировалась в президенты России, выступая с оппозиционными по отношению к политике Путина заявлениями, в том числе и о принадлежности Крыма Украине. Она набрала чуть более 1% голосов. Алексей Навальный тогда заявлял, что Собчак в реальности действовала в интересах Кремля.

Собчак внесена в составленный Фондом борьбы с коррупцией список "6000 коррупционеров и разжигателей войны".

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