В Москве задержан коммерческий директор медиахолдинга Собчак

В Москве задержан коммерческий директор медиахолдинга "Oсторожно Media" журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов. Об этом вчера вечером сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, Суханова задержали в рамках уголовного дела. По какой статье оно возбуждено и другие детали, он не уточнил.

Позже о задержании Суханова сообщила сама Собчак. Она расценила это как очередное давление на журналистику в стране. "К нам не за что докопаться, и это их бесит", — написала Собчак в телеграм-канале.

По данным Varlamov News, коммерческого директора "Oсторожно Media" задержали в ресторане во время встречи с клиентом, который хотел купить подставной "блок на негатив". Суханова заподозрили в мошенничестве. Другие детали неизвестны.