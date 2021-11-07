ТАСС: шаман Александр Габышев задержан в Екатеринбурге

Шаман из Якутска Александр Габышев, ранее направленный судом на принудительное психиатрическое лечение в клинику в Новосибирске, задержан в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Агентство утверждает, что после задержания шаман отправлен в психиатрическую клинику. Других подробностей пока не приводится.

"Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники утверждает, что Габышев был задержан ещё в пятницу, 5 ноября. Каким образом шаман оказался на Урале, пока неизвестно.

Защитник Габышева Александр Прянишников сообщил, что не получал каких-либо официальных уведомлений о выписке Александра Габышева из Новосибирской психбольницы с интенсивным наблюдением или о том, что он покинул больницу иным образом.

Габышев получил известность несколько лет назад, начав пеший поход в Москву, как он утверждал, чтобы изгнать "злого духа Путина" из Кремля. В феврале этого года против него возбудили уголовное дело о нападении на представителя власти. Позже суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации шамана. В сентябре его отправили из Якутска в клинику в Новосибирск. Правозащитники требуют освобождения Габышева, заявляя, что к нему применяют методы карательной психиатрии.

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