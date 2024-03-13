ТАСС удалил сообщения о пострадавшем здании ФСБ в Белгороде

Агентство ТАСС и несколько белгородских пабликов удалили сообщения о попадании беспилотника в здание ФСБ в Белгороде, появившиеся утром в среду. На это обратила внимание "Новая газета Европа".

Издание пишет, что после взрывов в центре города, которые были слышны утром 13 марта, местные каналы опубликовали кадры с дымом над домами. В это же время ТАСС сообщил о попадании дрона в здание ФСБ. Позже агентство удалило это сообщение, а через несколько минут были удалены похожие посты как минимум в шести белгородских телеграм-каналах. В некоторых, однако, они остались.

Из телеграм-канала ТАСС, как отмечает "Новая газета Европа", пропали как минимум две публикации: в одной из них сообщалось об атаке беспилотников, а во второй – о повреждениях здания ФСБ. "Повреждён фасад и выбиты окна, сообщают оперативные службы", – говорилось в посте. Из белгородских пабликов пропали и фото с облаком дыма над центром города, даже без упоминания в постах здания ФСБ.

Губернатор области Вячеслав Гладков свою публикацию об атаке беспилотников не удалил. В ней говорится, что один из дронов врезался в многоквартирный дом, а второй "совершил падение в реку". О повреждении здания ФСБ не упоминается.

Независимой информации о том, пострадало ли утром в среду, 13 марта, в результате атаки беспилотника здание ФСБ в Белгороде, пока нет.