ТАСС: возбуждено дело о нарушениях пожарной безопасности в "Крокусе"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности в связи с возможными нарушениями правил пожарной безопасности в подмосковном "Крокус Сити Холле", на который 22 марта было совершено нападение. Об этом сообщает государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, официально о возбуждении дела пока не сообщалось.

По данным ТАСС, подозреваемыми стали ответственный за пожарную безопасность концертного зала, а также начальник пожарной команды "Крокуса". Их имена не называется. Утверждается, что они находятся под подпиской о невыезде. Когда было возбуждено дело и избрана мера пресечения, не сообщается.

Несколько (по данным следствия - четверо) нападавших на "Крокус Сити Холл" сначала открыли стрельбу по людям, а затем подожгли зрительный зал и покинули здание. Концертный зал практически полностью сгорел. Многие из числа погибших, по имеющимся данным, стали жертвами именно пожара, а не были застрелены. Как пишет ТАСС, нарушения правил пожарной безопасноости "могли усугубить ситуацию после поджога концертного зала".

В частности, некоторые очевидцы утверждали, что в зале не сработали системы автоматического пожаротушения. Со ссылкой на источник в следственных органах, РИА "Новости" в частности писали, что в концертном зале не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка. Также СМИ писали, что материалы, которыми были отделаны стены, могли способствовать стремительному развитию возгорания. В компании Crocus Group заявляли, что это не так. Владелец компании Араз Агаларов утверждал, что система пожаротушения во время теракта "сработала штатно" и её даже "в 4 утра попросили ее выключить, потому что она работала в сгоревшем здании". По утверждениям Агаларова, противопожарные системы "поддерживали несколько часов зал в таком состоянии, чтобы не было обрушения, чтобы у людей была возможность выйти".

Жертвами нападения на "Крокус Сити Холл", по официальным данным, стали 144 человека, десятки остаются в списках пропавших без вести. Ранее было возбуждено уголовное дело о теракте, по которому были арестованы более 10 человек, включая, как утверждается, непосредственных исполнителей. По всей видимости, дело о халатности расследуется отдельно от основного дела.

О том, что она стала организатором теракта, заявила афганская ячейка признанной террористической организации "Исламское государство". Среди задержанных - граждане стран Центральной Азии. Российские власти говорят о некоем украинском следе, официальный Киев какую-либо причастность к атаке на "Крокус" отрицает.