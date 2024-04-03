WP: США за две недели указали России на "Крокус" как цель теракта

Предупреждая российские спецслужбы в начале марта об угрозе совершения теракта в России, США указывали на концертный зал "Крокус Сити Холл" как потенциальную на потенциальную цель нападения. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, знакомых с ситуацией.

"Высокая степень конкретности предупреждения подчеркивает уверенность Вашингтона в том, что "Исламское государство" готовит нападение, угрожающее большому количеству мирных жителей, и прямо противоречит утверждениям Москвы, что предупреждения США носили слишком общий характер, чтобы помочь предотвратить теракт", - говорится в публикации.

Вашингтон регулярно делится информацией о возможных террористических атаках с иностранными государствами, однако, "передавать противнику информацию о конкретных целях является необычным шагом", отмечают опрошенные изданием эксперты. : Поскольку, по их словам, это может привести к раскрытию того, как США получили информацию, и поставить под угрозу разведывательную деятельность или человеческие источники. Однако информация о подготовке теракта в концертном зале означала и потенциальную угрозу для американцев в России, поясняется в статье.

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