Татарстанец отсудил ₽ 150 000 за рабский труд на полицейского

Нурлатский районный суд Татарстана частично удовлетворил иск жителя республики Идриса Садыкова, в котором тот просил взыскать 1,2 миллиона рублей с российского МВД. Садыков в 2019 году три недели провёл в рабстве на ферме, принадлежащей семье сотрудника полиции.

Садыкова избивали, за отказ чистить туалет ему ошпарили руки кипятком. Только после того, как сестра потерпевшего обратилась в правоохранительные органы в связи с исчезновением брата, работника, три недели жившего в будке, отпустили, — рассказывает Идель.Реалии.

В 2022 году державшего Садыкова в рабстве полицейского Динара Гафиятова суд приговорил к 4,5 годам колонии, он уже вышел на свободу. Ещё одним обвиняемым был отец полицейского, Равиль Гафиятов, он был приговорён к четырём годам колонии условно.