Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Татарстанец отсудил ₽ 150 000 за рабский труд на полицейского

Нурлатский районный суд Татарстана частично удовлетворил иск жителя республики Идриса Садыкова, в котором тот просил взыскать 1,2 миллиона рублей с российского МВД. Садыков в 2019 году три недели провёл в рабстве на ферме, принадлежащей семье сотрудника полиции.

Садыкова избивали, за отказ чистить туалет ему ошпарили руки кипятком. Только после того, как сестра потерпевшего обратилась в правоохранительные органы в связи с исчезновением брата, работника, три недели жившего в будке, отпустили, — рассказывает Идель.Реалии.

В 2022 году державшего Садыкова в рабстве полицейского Динара Гафиятова суд приговорил к 4,5 годам колонии, он уже вышел на свободу. Ещё одним обвиняемым был отец полицейского, Равиль Гафиятов, он был приговорён к четырём годам колонии условно.

  • Садыков намерен обжаловать решение суда, потребовав большей компенсации.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG