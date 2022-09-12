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Международная организация труда: 50 млн человек в мире находятся в рабстве

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Почти 28 млн человек в мире занимаются рабским трудом, ещё 22 млн принудительно находятся в браке, – следует из доклада Международной организации труда ООН. Авторы подчеркнули, что это на 10 млн больше по сравнению с показателями 2017 года.

В докладе, подготовленном МОТ совместно с Международной организацией по миграции и правозащитной организацией Walk Free, борющейся с торговлей людьми, указывается, что рабский труд и принудительные браки встречаются практически во всех странах мира, включая самые развитые. 52% случаев происходят в странах с уровнем дохода средним и выше среднего.

Большинство случаев принудительного труда – 86% – было зафиксировано в частном секторе, в таких отраслях, как производство, строительство, сельское хозяйство и домашняя работа. Миллионы людей, в основном женщины и девочки, также оказались в ловушке сексуальной эксплуатации. Остальные 14% случаев – это санкционированный государством принудительный труд.

Среди современных рабов – 3,3 млн детей, около половины из них принудительно занимаются секс-работой.

В браке против воли состоят около 22 млн человек. В таких условиях выше риск домашнего насилия, сексуальной эксплуатации и принуждения к неоплачиваемому труду.

Рост числа случаев рабства в последние 5 лет в МОТ связывают с ухудшением экономической ситуации в мире из-за пандемии COVID-19, климатических изменений и энергетического кризиса, приведших к росту бедности. Обеднение населения вынуждает людей соглашаться на сомнительные предложения работы, становиться нелегальными мигрантами и "продавать" молодых членов семьи в брак против их желания, чтобы прокормить семьи или выплатить долги.

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