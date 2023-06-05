Татьяну Лазареву оштрафовали за отсутствие маркировки "иноагента"

Суд в Москве оштрафовал на 30 тысяч рублей актрису и телеведущую Татьяну Лазареву по административной статье об отсутствии маркировки "иностранного агента". Об этом сообщает ТАСС.

Протокол на Лазареву был составлен Роскомнадзором в мае этого года. Что именно стало поводом для этого, не сообщается. Лазарева была внесена в реестр "иноагентов" 22 июля прошлого года. По версии Минюста, она получала финансирование из Украины.

Ранее суд в Москве оштрафовал на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иноагента" российского музыканта Noize MC (Ивана Алексеева). Поводом для штрафа стало то, что на двух постах от 1 и 5 февраля этого года в сообществе музыканта в социальной сети "ВКонтакте" отсутствовала соответствующая плашка.

По данной админитстративной статье также 2 июня также оштрафовали журналиста Александра Плющев.