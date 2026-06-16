"Татнефть" ввела лимит на отпуск бензина и дизтоплива на всех АЗС

"Татнефть" ввела на всех автозаправочных станциях в России временный лимит на отпуск бензина и дизельного топлива. Об этом "Интерфаксу" сообщил оператор горячей линии.

В Челябинске на АЗС водителей предупреждают, что по "техническим причинам" максимальный отпуск бензина для легковых автомобилей составляет 30 литров, дизтоплива – 60 литров; для грузовых машин – 300 литров дизтоплива.

Кроме лимита на продажу топлива, введены ограничения по оплате – на АЗС принимают только наличные деньги.

Сообщения о введении ограничений на отпуск топлива на АЗС "Татнефти" в том числе в Татарстане, Московской области и Москве и дефиците бензина и дизтоплива в ряде регионов Поволжья начали появляться 13 июня – после украинского удара по нефтеперерабатывающему заводу "ТАНЕКО", который входит в группу "Татнефти".



Власти Татарстана заявили, что производители топлива ввели ограничения "на отдельных" заправочных станциях "во избежание искусственного ажиотажа".

Теми же причинами введение ограничений на продажу топлива в Советско-Гаванском и Ванинском районах объясняет губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. По его словам, введение лимитов связано "с сезонными и внеплановыми работами" на нефтеперерабатывающих заводах, которые после посевной кампании уходят на обслуживание и "это ежегодная практика". Крупные сети заправочных станций, как заявил он, проблем с поставками не испытывают, а в течение двух-трех суток на АЗС доставят бензин. О дефиците топлива в этих двух районах сообщалось еще на прошлой неделе.



В конце мая бензин начал пропадать в аннексированном Крыму, затем – в Белгородской и Курской областях, а также в оккупированной Россией Луганской области. Позже проблемы с топливом возникли на заправках в Москве, Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае и Бурятии. Одной из причин этих проблем стали и удары по НПЗ в европейской части России, которые регулярно наносят украинские беспилотники.



