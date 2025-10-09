"Не верю, что в такой стране нет бензина". Удары ВСУ вызвали в России топливный кризис

В среду 8 октября крупная новосибирская сеть объявила о прекращении продажи бензина АИ-92 в "связи с прекращением отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов". В нескольких регионах России вводят лимиты на розничную торговлю бензином. Большинство экспертов сходятся в том, что кризис повлекли успешные удары ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. На текущей неделе украинские дроны впервые долетели до НПЗ в Сибири.

"На заборе тоже написано"

Сеть автозаправочных станций "Прайм" - одна из старейших в Новосибирске. Она появилась в 1994 году и за 30 лет открыла 28 точек в городе и пригородах. 8 октября руководство предприятия объявило, что на большинстве АЗС сети на неопределенный срок прекращается продажа самого ходового АИ-92, поскольку остановились поставки с НПЗ.

– Нет, это не значит, что бензина вообще нет, – рассказывает жительница Новосибирска Марина. – Даже на "Прайме" можно взять по топливной карте еще, но в целом в городе с топливом проблемы, особенно с 92-м. На больших сетях всегда есть топливо – "Газпром", "Роснефть", но цены на за последнее время выросли – просто жесть. Я даже уже не удивляюсь. Не верю, конечно, что в такой стране, как наша, нет бензина. Как будто кто-то искусственно создал эту ситуацию.

Производство нефтепродуктов в России рухнуло почти 10% после ударов БПЛА, пишет ТГ-канал ЕЖ. Налеты украинских дронов, которым с начала августа удалось поразить 28 нефтезаводов в России, обрушили производство топлива и других нефтепродуктов до многолетних минимумов. В октябре объемы переработки нефти на российских НПЗ упали до 4,86 млн баррелей в сутки - на 484 тысячи баррелей, или почти 10% по сравнению с июлем, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков OilX. Относительно октября прошлого года нефтяники сократили переработку на 5%, а если сравнивать с тем же месяцем 2021-го - на 14%, или 794 тысячи баррелей в день. В результате объемы на НПЗ стали самыми низкими по крайней мере за последние 5 лет.

В Новосибирске нет больших очередей на АЗС, поскольку топливом без перебоев торгуют крупные сети, принадлежащие госкорпорациям, подтверждает житель города Антон.

– Я 95-м заправляюсь в основном, с ним пока что нет проблем. Поэтому в целом, я пока что не вижу проблем, кроме гигантского роста цен. По моим наблюдениям, за последние несколько месяцев цена выросла на 3 рубля, с февраля почти на 5. Сейчас у большинства АЗС литр стоит 63 рубля с копейками, было 58 в феврале, меньше 60 - в июне.

Минпромторг Новосибирской области заявил, что направил письмо в ПАО "Газпром нефть" "о принятии мер для обеспечения сбалансированной поставки". При этом большинство комментаторов из Новосибирской области не верят, что бензин в Сибири мог кончиться из-за ударов по НПЗ и последующих простоев. Многие считают, что продавцы создают дефицит специально, чтобы повысить спрос.

– На заборе тоже написано, так и тут пишут, что нет бензина, - говорит житель Новосибирска Игорь. – Зачем им врать? Чтобы создать ажиотаж и повысить спрос на другие виды топлива – газ, дизель, 95-й бензин.

"За Уралом крупные НПЗ – по пальцам одной руки"

Между тем, с дефицитом топлива и последующим ростом цен столкнулись несколько сибирских и дальневосточных регионов. В Бийске Алтайского края 4 октября появились очереди на АЗС, места в которых продавались отдельно. В мэрии Бийска объяснили, что осень – традиционно сложный период для бензинового рынка, поскольку многие НПЗ закрываются на плановые ремонты.

В Хакасии запас 92-го бензина на АЗС иссяк в конце сентября. Как объяснил министр экономики Роман Ковтун, это коснулось точек, которые "не входят в вертикально-интегрированные компании и закупают топливо на оптовом рынке". "Роснефть" и "Газпром", по словам Ковтуна, пользуются собственными запасами, поэтому продолжают работать без больших проблем. В первую неделю октября ситуация на рынке в Хакасии стабилизировалась, подтвердили Сибирь.Реалии местные водители.

В Красноярске перебоев с топливом пока не было, однако жители жалуются на подорожание, которое составило до 10 рублей на литр с начала года. В Туве за неделю в конце сентября бензин подорожал на два рубля.

На Дальнем Востоке наиболее сложная ситуация сложилась в Хабаровском крае: на территории Верхнебуреинского района ввели лимит 10 литров в одни руки на продажу бензина. Проблемы с поставками топлива возникли в Советской Гавани и Ванино, расположенных на побережье Тихого океана. На территории Ванинского района в какой-то момент осталась работать одна АЗС. Местные власти объяснили это "недостаточными объемами реализации топлива на бирже последующим ростом оптовых цен".

Ранее глава региона Дмитрий Демешин заявил, что подобная ситуация недопустима, поскольку на территории края работают два НПЗ. СМИ сообщали, что водители вынуждены заранее записываться в очереди на АЗС. 8 октября под давлением властей в кризисные районы доставили 117 тон топлива и ситуация частично разрешилась. Сейчас АИ-92 и АИ-95 в Советско-Гаванском и Ванинском районах продают с лимитом 50 литров в одни руки.





– Люди за Уралом часто не понимают, как у них может кончиться бензин, ведь заводы простаивают где-то в южной части страны, – говорит опрошенный Сибирь.Реалии эксперт топливного рынка. – Но причина тут проста: за Уралом крупные НПЗ можно пересчитать в буквальном смысле по пальцам одной руки: это Омский, Ачинский, Комсомольский и Хабаровский НПЗ. Даже в обычных условиях объем выпускаемого бензина ненамного превышал объем спроса в Сибири и на Дальнем Востоке. Поэтому, если бензин с этих заводов вывозить в европейскую часть России, то риски дефицита в Сибири станут выраженными.

По словам экспертов, ситуация на рынке объяснится сразу несколькими факторами: ударами украинских БПЛА, плановыми ремонтами некоторых заводов, повышенным спросом на топливо из-за уборочной кампании. Нехватка бензина в Сибири связана с прекращением поставок с Омского НПЗ – самого крупного за Уралом, рассказал резидент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области "Сибирь-ГСМ" Сергей Лакцих.

"Это связано с прилётами беспилотников по НПЗ, расположенным в европейской части страны, что заставляет Омский нефтеперерабатывающий завод переориентировать свои поставки на запад России. АИ-95 и дизтопливо идёт по трубопроводу в Сокур (поселок в Новосибирской области, где расположена нефтебаза – С.Р.). Не исключаются остановки различных сетей, так как топливо до конца недели находится у них на остатках, а если появится, то по более высоким ценам, с учётом обновления биржевых рекордов. В отличие от Кемеровской области и Алтайского края, где независимые АЗС в сентябре уже остановили свои мощности или испытывают нехватку тех или иных нефтепродуктов, для нашего региона эта ситуация становится актуальной только с октября", – сказал Лацких.

Каков ущерб и что может предпринять Россия?

Украина начала бить по российским НПЗ летом 2024 года, но тогда это не принесло видимого эффекта. В 2025 году ситуация изменилась: украинские дроны попадали по НПЗ и другим объектам отрасли в Рязани, Коми, Сочи, Самарской и Саратовской областях, Волгограде, Ростовской области, Краснодарском крае и других регионах. 6 октября второй по объемам переработки в России нефтеперерабатывающий завод в Киришах (Ленинградская область) остановил самую производительную на предприятии установку первичной переработки нефти после атаки беспилотника.

Ущерб оценивается по-разному: РБК писал в начале октября, что в стране простаивают 38% мощностей НПЗ из-за ремонтов. 8 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дефицит бензина в России, по оценке украинской стороны, составляет 20%. "По нашим данным, дефицит топлива в России уже приближается к показателю в 20% – это касается бензина. Они уже используют и резервы дизельного топлива, которые хранили на черный день", – заявил Зеленский.

В октябре дроны ВСУ впервые атаковали объект за Уралом – два БПЛА (по некоторым данным – три) долетели до Антипинского НПЗ в Тюмени, не причинив предприятию большого ущерба. При этом на следующий день на АЗС "Н-1" и "ТПК" в Тюменской области ввели ограничения: бензин и дизтопливо продают либо по корпоративным картам, либо по 30 литров в одни руки. Лимиты на продажу топлива действуют также в Крыму, Свердловской и Челябинской областях. В иркутском Бодайбо действуют лимит 50 литров.

В условиях дефицита правительство ввело запрет на экспорт бензина. Возможно, его продлят на 2026 год. При этом Россия нарастила экспорт сырой нефти до максимума за полтора года. Порты почти достигли предела мощности, в то время как нефтепереработка снизилась до минимума с весны 2022 года, сообщил Bloomberg.

– Это (запрет на экспорт бензина – С.Р.) было введено для того, чтобы удержать от роста цены на бензин, потому что компании предпочитают продавать все за границу, – рассказал эксперт в области топливного рынка Михаил Крутихин. – На внутреннем рынке у них сложные отношения с правительством: правительство должно им компенсировать потери от работы на внутреннем рынке, но не всегда этой компенсации хватает, чтобы получить хоть какую-то прибыль, поэтому производители нефти и нефтепродуктов предпочитают работать на экспорт. Мы видим, что запрет на экспорт бензина не помогает, потому что отношения все равно сложные. В правительстве пытаются изменить формулу расчетов компенсации для нефтяных компаний, но никаких изменений. Сегодня нефтяным компаниям очень часто выгоднее экспортировать сырую нефть и полуфабрикаты нефтепродуктов, чем поставлять это на российские АЗС, потому что внутренние цены практически регулируются правительством.

В качестве альтернативной меры российские власти рассматривают импорт бензина. По данным Reuters, в сентябре поставки топлива с НПЗ в Беларуси выросли в четыре раза по сравнению с августом. Объем закупок бензина составил 49 тысяч тонн, дизельного топлива – 33 тысячи тонн. Вице-премьер Александр Новак также предложил импортировать топливо из Китая, Южной Кореи и Сингапура, обнулив для этого пошлины.

Кроме того, в правительстве предложили разрешить использование монометиланилина (ММА) – присадки, которая повышает октановое число топлива, но сильно портит двигатель. Именно по этой причине использование ММА в России запретили в 2016 году. Наконец, как сообщил "Коммерсант", нефтеперерабатывающие компании начали стали активнее использовать ароматические соединения, такие как толуол, в производстве бензина. Это может частично решить проблему с топливом, но вызвать при этом дефицит бензола.

Депутат Госдумы Сергей Миронов 8 октября признал, что дефицит бензина связан с ударами БПЛА. При этом он фактически переложил ответственность за защиту объектов на руководство НПЗ, требуя от них "покупать ПВО и РЭБ у российской армии". Вице-премьер Александр Новак 8 октября заявил, что на внутреннем топливном рынке "есть баланс спроса и предложения". По его словам, российские НПЗ смогли увеличить выпуск топлива, а "глобальные" проблемы на рынке отсутствуют.

Между тем в России зафиксирован серьезный скачок недельной инфляции из-за роста цен на бензин. За неделю с 30 сентября по 6 октября индекс потребительских цен вырос на 0,23%. С начала года рост цен составил 4,53%. Инфляция оказалась на максимальном за последние 10 лет уровне для этого времени года (первая неделя октября), пишут аналитики ВТБ.



