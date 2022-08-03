Тайвань повысил боеготовность из-за учений Китая на фоне визита Пелоси

Власти Тайваня повысили уровень боеготовности из-за объявленных Китаем учений на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает Reuters.

МИД Китая предупреждал, что Пекин расценит визит как подрыв своего суверенитета, и пригрозил Вашингтону серьёзными последствиями. Накануне перелёта американской делегации начались китайские военные учения рядом с Тайванем, в том числе с отработкой десанта и стрельб. Вчера Китайская армия анонсировала четырёхдневные военные учения в шести районах моря вокруг Тайваня.

Делегация Конгресса США прибыла в Тайбэй вечером 2 августа .Сразу после приземления Пелоси заявила, что "визит делегации Конгресса США в Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии".

Пелоси уже провела две встречи: с вице-спикером местного парламента Цай Цичаном и президентом Тайваня Цай Инвэнь. Инвэнь вручила Пелоси правительственную медаль — почетный "Орден Благожелательных облаков".

Китай с 3 августа приостанавливает экспорт природного песка на Тайвань, сообщает министерство торговли страны. Меру ввели "в соответствии с существующими законами и постановлениями". Причины такого решения в сообщении не указаны.

Песок используют для изготовления стекла, в производстве бетона, при строительстве дорог и объектов инфраструктуры. На Тайвань его в основном импортируют из материкового Китая.

Вместе с тем Пекин временно остановил импорт с острова цитрусовых и два вида рыбной продукции, передает Reuters со ссылкой на китайскую таможню. Накануне Главное таможенное управление КНР приостановило импорт в материковый Китай более трех тысяч тайваньских товаров.



Также власти запретили компаниям материкового Китая сотрудничать с двумя организациями — Тайваньским фондом демократии и Тайваньским фондом международного сотрудничества и развития , как утверждается, "за очернение КНР и поддержку сепаратизма".

Власти Китая считают Тайвань своей территорией и декларируют намерение воссоединиться с ней. США не признают Тайвань независимым государством, как и большая часть стран ООН, но выступают резко против угроз Китая силой присоединить остров.