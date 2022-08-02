Самолёт делегации Конгресса США приземлился в аэропорту Тайваня

Самолёт делегации Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси приземлился в тайваньском аэропорту, несмотря на предупреждения со стороны Китая, который пригрозил отреагировать на визит военными мерами.

Перед приземлением Китай закрывал для гражданских самолётов воздушное пространство страны в направлении Тайваньского пролива. Агенство AFP со ссылкой на местные телеканалы сообщало, что китайские истребители пересекали Тайваньский пролив.

Китайский МИД заявил, что Пекин расценит визит как подрыв своего суверенитета, и пригрозил Вашингтону серьёзными последствиями. Накануне перелёта американской делегации начались китайские военные учения рядом с Тайванем, в том числе с отработкой десанта и стрельб. В зоне конфликта проведён пуск гиперзвуковой крылатой ракеты. Агентство Reuters, ссылаясь на неназванный источник, сообщило, что в ночь на вторник несколько китайских военных самолетов и боевых кораблей приблизились к срединной линии Тайваньского пролива.

Накануне в китайских соцсетях, контролируемых государством, распространялись призывы сбить самолёт с делегацией.

В Тайване существуют как политические течения, признающие единство с континентальным Китаем при разнице политических систем, так и движение за объявление острова отдельным суверенным государством.

Ожидается, что в среду Пелоси встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь и другими высокопоставленными законодателями.

Власти Китая считают Тайвань своей территорией и декларируют намерение воссоединиться с ней. США не признают Тайвань независимым государством, как и большая часть стран ООН, но выступает резко против угроз Китая силой присоединить остров.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете: