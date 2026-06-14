Тайвань запустил сайт для сбора разведданных от граждан Китая

Власти Тайваня создали специальный сайт, через который граждане Китая могут передавать разведывательную информацию. В Бюро национальной безопасности Тайваня заявили, что ресурс рассчитан на людей, "уставших от системы и желающих перемен" на фоне экономических проблем и усиления контроля со стороны властей Китая.

Ведомство призвало китайских граждан как внутри страны, так и за её пределами делиться информацией. В материковом Китае сайт заблокирован.

В Тайбэе отметили, что используют подход, который ранее применяли спецслужбы США, Великобритании и Израиля.

В 2024 году власти КНР также запускали специальный электронный адрес для сообщений о "преступлениях тайваньских сепаратистов".

Пекин считает Тайвань частью своей территории и выступает против официальных контактов других государств с тайваньскими властями. Власти Тайваня, в свою очередь, отвергают предлагаемую Китаем модель "одна страна – две системы", которую Пекин использует как основу для возможного объединения.



