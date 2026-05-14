Трамп и Си Цзиньпин встретились в Пекине. Обсуждался и Тайвань

Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин 14 мая провели переговоры в Пекине, они длились больше двух часов. В ходе встречи обе стороны выразили оптимизм относительно нормализации отношений, несмотря на разногласия по вопросам Тайваня, торговли и войны в Иране. Это были первые личные переговоры Трампа и Си Цзиньпина после их встречи в Южной Корее в октябре 2025 года. Трамп посещает Китай с трёхдневным визитом - это первый визит американского президента в страну с 2017 года.

Председатель КНР и лидер КПК приветствовал Трампа у входа в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь.

После переговоров лидеры, как и было предусмотрено программой, посетили Храм Неба в Пекине.

Си Цзиньпин использовал открытие саммита, чтобы призвать к сотрудничеству между двумя крупнейшими экономиками мира, заявив, что Китай и Соединенные Штаты должны быть "партнёрами, а не противниками", несмотря на растущее стратегическое соперничество и усиливающуюся нестабильность в мире. Трамп назвал Си Цзиньпина "другом" и сказал, что "отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо".

"У нас будет фантастическое будущее, – сказал Трамп. – Такое уважение к Китаю. Работе, которую вы делаете. Вы – великий лидер. Я всем говорю, что вы великий лидер. Иногда людям не нравится, когда я так говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда. Я всегда говорю правду".

Несмотря на то, что оба лидера подчеркивали свои личные отношения и необходимость более тесного сотрудничества, переговоры показали, насколько хрупкими остаются их отношения, поскольку они были вынуждены преодолевать разногласия по вопросам торговли, технологий, Тайваня и последствий войны в Иране.

Представитель Белого дома, которого цитирует CNN, заявил, что Иран стал одной из ключевых тем переговоров. Как следует из сообщения, обе стороны согласились с тем, что Ормузский пролив должен быть открыт, а иранские власти не должны взимать плату за его использование. Обсуждалось также экономическое сотрудничество и, в частности, как утверждается, Си Цзиньпин выразил готовность увеличить закупки нефти в США.

В сообщении Белого дома не упоминается о Тайване. Как сообщили в МИД Китая, Си Цзиньпин поднял на встрече с Трампом вопрос о неподконтрольном пекинским властям Тайване, который КНР считает своей неотъемлемой частью. "Тайванский вопрос - самый важный в отношениях США и Китая. Если правильным образом к нему подойти, двусторонние отношения будут стабильными, иначе обе страны ждут столкновения и даже конфликты", - заявил китайский лидер. Трамп пока не комментировал ход переговоров.

По мнению исследователя Американского института предпринимательств Ивонн Чиу, "Си Цзиньпин хотел бы получить некоторые уступки или гарантии относительно Тайваня и того, что Трамп предпримет в случае усиления давления Китая на остров". "Это также связано с более масштабной целью Пекина, которая заключается в вытеснении Соединенных Штатов из Индо-Тихоокеанского региона", – отмечает она.

Пекин заявляет, что готов применить силу в случае, если будет необходимо установить контроль над островом. При этом большинство тайваньцев поддерживают де-факто независимость Тайваня и его демократический статус. США являются участником нескольких региональных коалиций и, согласно принятым в Соединённых Штатах законам, любые угрозы Тайваню рассматриваются как проблема "исключительной серьезности", при этом де-юре США придерживаются политики "одного Китая", то есть отказывают Тайваню в признании как государства.

Трампа сопровождает представительная делегация, включающая в себя крупных бизнесменов. В МИД Китая сообщили о встрече Си Цзиньпина с делегацией США. Пока не сообщалось о подписании каких-либо торговых соглашений. Также не сообщается, обсуждалась ли война в Украине. Глава МИД Украины Андрей Сибига на фоне российских ударов по Киеву призвал обе страны оказать давление на Россию с целью завершения войны.