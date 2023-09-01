Театральное сообщество против контроля властей над "Золотой маской"

Театральные режиссеры Кама Гинкас и Генриетта Янковская написали открытое письмо председателю Союза театральных деятелей России Александру Калягину, в котором раскритиковали решение отдать театральную премию "Золотая маска" под контроль министерства культуры России.

"При чем тут Министерство культуры? Они дают звания, ордена. Ты же — СТД – Союз театральных деятелей! То есть сугубо внутриобщественная организация!" — говорится в эмоциональном тексте обращения, которое публикует портал "Театръ".

28 августа на заседании Союза театральных деятелей Александр Калягин объявил о создании новой исполнительной дирекции "Золотой маски", которую возглавит член партии "Единая Россия" Владимир Мишарин, а также о внесении изменений в положение о премии. Среди нововведений - сокращение целого ряда номинаций и подконтрольность решений жюри и экспертного совета министерству культуры и главе СДТ. Он сможет менять на своё усмотрение списки экспертного совета, жюри и номинантов.

Эту должность с 1996 года занимает Александр Калягин, член "Единой России" и доверенное лицо Владимира Путина с 2012 года. Калягин поддерживает российское военное вторжение в Украину. В прошлом году он потребовал исключить Михаила Дурненкова из СДТ за антивоенные высказывания.

Одной из номинаций, от которой планируется отказаться в новом положении о премии "Золотая маска", стала "Лучшая работа драматурга". В 2022 году эта награда досталась Светлане Петрийчук, которая сейчас находится в СИЗО по обвинению в публичном оправдании терроризма. Поводом для возбуждения уголовного дела стал спектакль "Финист ясный сокол", поставленный по пьесе Петрийчук режиссёром Евгенией Беркович. Она также арестована по этому делу.

Калягин, как глава профессионального объединения, ни разу не высказался о деле Беркович и Петрийчук.

28 августа на сайте "Петербургского театрального журнала" была опубликована петиция театральных деятелей против уничтожения "Золотой маски".

Авторы обращения потребовали сохранить независимый экспертный совет и профессиональное жюри и их ежегодную ротацию по чётким и прозрачным правилам. Они также высказались за сохранение всех нынешних номинаций, а решения о возможной отмене какой-либо из них принимать только после широкого обсуждения.