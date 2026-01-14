Ссылки для упрощенного доступа

Трамп обещает помощь протестующим в Иране. Тегеран грозит казнями

Тегеран, 13 января 2026 года

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Среда, 14 января

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 14 января
Ситуация в Киеве после массированных российских ударов по энергетике Украины

Реакция европейских союзников Украины на очередное применение Россией ракеты «Орешник»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призывает жителей оставшихся без света и отопления домов уезжать к родственникам

НАБУ возбудило дело о коррупции против «лидера одной из фракций Верховной Рады»

Дональд Трамп призывает протестующих в Иране продолжать протесты и обещает им помощь

Как скажется на нефтяном рынке введение 25-процентных американских пошлин против стран, ведущих бизнес с Ираном

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявляет, что гренландцы не хотят быть в составе США

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что поддержала бы объединение Молдовы с Румынией

Два года без Льва Рубинштейна

