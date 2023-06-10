Тексту "Медиазоны" об изнасилованиях украинок военными РФ дали премию

Корреспондентка "Медиазоны" Алла Константинова получила журналистскую премию European Press Prize за текст об изнасилованиях украинок российскими военными во время вторжения.

Материал "В процессе потеряла сознание и даже этому рада" вышел в апреле 2022 года – через несколько недель после того, как российская армия оставила Киевскую область, в том числе Бучу, Бородянку и Богдановку.

Константинова изучила доступные на тот момент свидетельства девушек, изнасилованных российскими военными, и поговорила с психологами, которые помогали пострадавшим.

"Что касается моей личной боли, я благодарна журналистике за то, что могу приглушить некоторые из этих ужасных чувств своей работой и сделать что-то полезное", – сказала журналистка на вручении премии.