В ООН выявили военные преступления России в Украине

Россия совершила множество военных преступлений и, возможно, преступлений против человечности во многих регионах Украины. Об этом говорится в расследовании под эгидой Совета ООН по правам человека. Доклад приурочен к годовщине удара по драмтеатру в Мариуполе.

В ходе подготовки отчёта правозащитники посетили 56 населённых пунктов Украины, в которых опросили около 600 очевидцев, а также посетили места содержания под стражей и массовых захоронений.

Среди вероятных преступлений против человечности в отчёте упоминаются изнасилования, систематические пытки в районах под российской оккупацией. Кроме того, составители доклада обращают внимание на нападения на украинскую инфраструктуру, в результате которых сотни тысяч украинцев остались без тепла и света в холодные зимние месяцы.

Расследование выявило преступления, совершённые против украинцев на территории России – вывоз детей на неподконтрольную Киеву территорию, систему фильтрации и бесчеловечные условия содержания под стражей.

Вместе с тем глава расследовательской группы и бывший судья Европейского суда по правам человека Эрик Мёсе отметил, что фактов геноцида против жителей Украины выявить не удалось.

В документе также зафиксировано небольшое количество очевидных правонарушений со стороны солдат вооружённых сил Украины. Как минимум одно квалифицировано как неизбирательное, не менее двух – как военные преступления. Речь идёт о случаях расстрела пленных украинскими военнослужащими.

Составители доклада отмечают, что все виновные в нарушениях и преступления должны быть привлечены к ответственности в рамках судебного разбирательства в соответствии с международным правом.

Документ составлен в обличительном тоне по отношению к Москве. Это весьма необычно, когда дело касается члена Совбеза ООН, каким является Россия, отмечает Associated Press.

На днях Reuters и The New York Times сообщили что Международный уголовный суд в Гааге в ближайшее время откроет два дела по обвинениям России в военных преступлениях и выдаст ордера на арест нескольких человек, предположительно причастных к этим преступлениям.

Россия все обвинения в военных преступлениях ранее отвергала. Новый доклад ООН Москва пока не комментировала.

Больше новостей Радио Свобода: