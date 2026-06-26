Telega – неофициальный клиент Telegram – прекратит работу

Telega, неофициальный клиент мессенджера Telegram, созданный на фоне вводимых властями ограничений на доступ к Telegram в России разработчиками, связанными с российской корпорацией VK, объявил о прекращении работы с 1 июля.



Разработчики приложения заявили, что приложили немало усилий, чтобы "сохранить пользователям привычный и безопасный доступ к связи и своим аккаунтам". "Но в формате Telegram-клиента мы не можем обеспечить полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям. В том числе из-за внешних ограничений со стороны технологических платформ, включая удаление из App Store", – говорится в сообщении.

Трафик Telega идёт через сторонние сервера в Казани, отмечали эксперты RKS Global. В исследовании других специалистов указывалось, что приложение умеет перехватывают и хранить данные пользователя, читать все сообщения и историю переписки.

В апреле 2026 года стало известно, что хостинг-провайдер Cloudflare признал "шпионскими" два рабочих домена Telega – telega.me и api.telega.info. Кроме того, международный удостоверяющий центр GlobalSign отозвал у программы TLS-сертификат, подтверждающий подлинность проекта и использующийся для защищённого соединения. После маркировки приложения и отзыва его сертификата оно было удалено из магазина приложений App Store.