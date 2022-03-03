Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить боты о российских военных 

Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить ботов с информацией о российских военных, "якобы находящихся в списках пленных или погибших в ходе специальной операции на Украине". Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора.

Ведомство считает, что такие телеграм-боты "нацелены на сбор достоверных данных о военнослужащих и членах их семей, цинично играя на чувствах родителей и других близких людей". Собранная информация может быть использована для противоправных действий, отмечено в сообщении.

Авторы и создатели ботов могут быть привлечены к ответственности, предупредил Роскомнадзор.