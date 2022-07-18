Телеканал "Дождь" частично вернётся в эфир. Пока по вечерам

Телеканал "Дождь" 18 июля собирается частично возобновить своё вещание. Об этом рассказала генеральный директор канала Наталья Синдеева в интервью изданию "Холод".

На первых этапах, по её словам, на ютьюб-канале "Дождя" будут проходить вечерние прямые эфиры, а также вернуться несколько авторских программ. "Большой, серьёзный" запуск запланирован на осень, так как необходимо оборудовать студию и построить декорации, сказала Синдеева.

1 марта, через неделю после начала российского военного вторжения в Украину, Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт "Дождя" из-за "фейков о действиях российской армии и призывов к экстремистским действиям". 3 марта канал приостановил работу.

По словам Натальи Синдеевой, продолжение работы канала в России грозило бы журналистам преследованием за любые публикации, не соответствующие позиции Кремля. Многие сотрудники "Дождя" покинули Россию.

6 июня телеканал "Дождь" получил разрешение на вещание из Латвии.