"Мы придем за тобой". Как "Мужское государство" травит активисток

"Поздняков слил мой адрес и личную страницу во "ВКонтакте" 13 февраля. Потом написал, что я не должна появляться на акции "цепь солидарности" в поддержку женщин-политзаключенных и это его "первое предупреждение". Его сторонники начали закидывать меня оскорблениями и говорили, что мне неплохо было бы умереть", – рассказывает Ксения, участница "СоцФем Альтернативы". Она одна из активисток, которые столкнулись с травлей со стороны сторонников праворадикального и женоненавистнического движения "Мужское государство".

За мной рано утром следили

Больше всего угроз – уже около 600 – получила художница Дарья Серенко. В своем телеграм-канале предводитель движения Владислав Поздняков опубликовал ссылки на страницы активистки в социальных сетях, а также адрес дома ее родственников.

14 февраля Серенко написала в твиттере, что сторонники Позднякова перешли от угроз в личных сообщениях к действиям. "За мной рано утром следили, а не просто слили данные, которые уже есть в открытом доступе. Это про угрозу жизни и здоровью", – поделилась она.

Фемки не люди

По ее словам, большая часть сообщений, которые она получила от сторонников Позднякова, содержали прямые угрозы, пожелания смерти и оскорбления. Ей писали: "Мы узнаем твой адрес, мы придем за тобой, озирайся по сторонам, мы посадим тебя на бутылку, мы придем изнасилуем тебя, мы знаем, где живет твой муж, мы убьем твоих животных", – рассказывает Серенко.

Личности агрессоров она не раскрывает, опубликовала скрины с именем только одного из них – тренера омского фитнес-клуба Flex Gym Романа Литасова. "Животное конченое. Фемки не люди. Привет от Позднякова", – такое сообщение от мужчины получила активистка в Instagram и во "ВКонтакте". Связаться с Литасовым не удалось, но в фитнес-клубе позже заявили, что мужчина у них не работает.

Травля участников "СоцФем Альтернативы" началась в тот же день, когда Серенко получила первые агрессивные сообщения – 13 февраля. "Пошла атака на соцсети и почтовые ящики: мы получили много спама. Таким образом нас пытались запугать, чтобы мы не участвовали в акции 14 февраля, – рассказывает Ксения. – Представители "Мужского государства", скорее всего, решили, что именно их организация инициировала "цепь солидарности" в Москве. Это акция, которую запустила Серенко в поддержку женщин-политзаключенных.

Адреса активисток, которые опубликовали представители "Мужского государства" в соцсетях, были недействительными, – продолжает Ксения. – Их выложили в закрытых чатах.

– Мы получали какие-то невразумительные угрозы от пацанов лет 13–14 с закрытых аккаунтов, было очень неприятно, – говорит она.

Травля – это точно не повод оставаться дома

Многие активисты, которым угрожали, все равно пошли на акцию 14 февраля. После этого Поздняков прислал Ксении сообщение со словами: "Акция провалилась, ха-ха". "Но я думаю, что 250 женщин, которые встали в центре Москвы в цепь солидарности, зная, что их могут избить дубинками силовики, – это очень удачная акция, которую им точно не удалось сорвать", – считает участница "СоцФем Альтернативы".

Активистки в России уже привыкли к постоянным угрозам. На феминистские акции регулярно приходят сторонники ультраправых идей и пытаются мероприятия сорвать. "Это точно не повод оставаться дома, не отстаивать права женщин и не бороться за справедливый мир", – уверена Ксения.

Сами представители "Мужского государства" при этом сотни разосланных 13 февраля сообщений активисткам травлей не считают. Поздняков от комментариев отказался, отметив, что готов общаться, только если Радио Свобода удалит статью о нем с сайта. Зато несколько последователей подтвердили, что знают о сливе данных Серенко.

Виктор Волков узнал об активистке перед акцией 14 февраля, когда информацию о ней у себя в телеграм-канале разместил Поздняков. Поступки членов "Мужского государства" по отношению к Серенко травлей он не считает. "В России, по мнению левых, должна быть свобода слова. Каждый человек должен быть свободным и выражать свое мнение. Вот люди и выражали свое мнение о Дарье и ее деятельности", – говорит Волков.

Только так, по его словам, можно показать свое "небезразличие к пропаганде левых идей". "Мы всячески препятствуем их распространению, в первую очередь среди молодежи", – добавляет он.

Феминизм оскотинивает женщину

Другой последователь Позднякова Иван (имя изменено) непосредственного участия в травле активисток не принимал, но тоже поддерживает эту инициативу. "Это хотя бы некое подобие альтернативного голоса в обществе. У левых такой прием давно практикуется, и ничего удивительного в том, что лидеры мнений вроде Позднякова перенимают эффективные методы борьбы", – отмечает Иван.

Феминизм унижает и оскотинивает женщину

Больше всего его, как и других членов "Мужского государства" раздражают феминистки. "Феминизм унижает и оскотинивает женщину, и для правых борьба с феминизмом – это борьба за достойное будущее наших женщин и детей", – уточняет Иван.

На вопрос о том, поддерживает ли он репрессии, ведь акция 14 февраля была направлена на поддержку политзаключенных, другой член "Мужского государства" смог ответить только, что лично он "против феминизма". Судя по основным тезисам постов в телеграм-канале Позднякова, это своего рода мантра, которую последователи повторяют постоянно.

"Фемки и ЛГБТ – биомусор. Абсолютные вырожденцы и дегенераты. Психически больные люди, которым не место среди нормальных людей", – написал в телеграме Поздняков.

Женщины, которые не хотят рожать, бесполезны

В рамках борьбы с феминизмом досталось и активистке Дарье Чабан. Первые угрозы от представителей "Мужского государства" она получила, когда начала публиковать в соцсетях посты на тему прав женщин. Сообщений стало гораздо больше, когда Чабан стала публично поддерживать сестер Хачатурян. Новый виток угроз спровоцировал пост активистки о том, что она не хочет иметь детей. "Тогда мне писали непрекращающимся потоком несколько дней", – вспоминает она.

Каждая новая угроза была похожа на предыдущую.

– Там было про смерть, изнасилование, избиение. Кто-то писал, что он донесет на меня в органы, и меня посадят за распространение порнографии. Таким образом они якобы защищали интересы детей и подростков, которые могут зайти ко мне на страницу и увидеть мои бодипозитивные фото, – рассказывает Чабан.

После поста о том, что она не хочет иметь детей, ей писали, что она "недостойна жить" или что "женщины, которые не хотят рожать, бесполезны: жаль, что нет концлагерей, где бы таких уничтожали вместе с геями и другими "неполноценными".

Несмотря на поток агрессивных сообщений, страшно активистке никогда не было. "Было некомфортно, я не знала, как к этому относиться", – объясняет она. Сначала ей казалось, что лучше закрыть личные сообщения, и тогда поток угроз станет меньше. Потом было ощущение, что проблема в ней. Однако пообщавшись с другими активистками, Чабан поняла, что пишут такие сообщения всем.

Сейчас она получает гораздо меньше оскорблений, но раз в месяц это обязательно случается. Чабан уверена, что ситуация не изменится, "пока наше государство не начнет защищать интересы уязвимых групп, а не тех, кто на них нападает".

Движение "Мужское государство" Поздняков пытался создать в России на протяжении нескольких лет. В 2018 году его осудили на два года условно за возбуждение ненависти. Позже приговор отменили. После этого Поздняков уехал из России. В 2020 году "ВКонтакте" заблокировал паблик "Мужское государство" за призывы к насильственным действиям. Телеграм-канал, где регулярно публикуются данные активисток, при этом до сих пор находится в открытом доступе.

Юрист Саркис Дарбинян считает, что защитить свои личные данные от слива в условиях современной цифровой реальности практически невозможно. "Вся надежда российских пользователей возлагается на российский закон о персональных данных и на Роскомнадзор как на регулятор, который может требовать удаления личной информации с сайта. В случае неудаления человек имеет право обратиться в суд", – говорит юрист.

И если российские платформы Роскомнадзор контролирует достаточно хорошо, то с телеграмом ситуация обстоит сложнее, так как его серверы юридически не находятся в России, добавляет Дарбинян. В этом случае он считает наиболее эффективным решением обратиться напрямую к службе поддержки мессенджера.

Вопрос о защите личных данных стал обсуждаться внутри компании после того, как один из каналов опубликовал личные данные участников протестных акций в России и силовиков. Ресурсы в итоге были заблокированы.