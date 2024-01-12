Телеканал оштрафовали на 1 миллион за клип на песню из "Брата-2"

Музыкальный телеканал "Ля-минор ТВ" был оштрафован российским судом на 1 миллион рублей за показ клипа на песню "Город" группы "Танцы минус". Суд посчитал клип "пропагандой ЛГБТ" из-за девятисекундного фрагмента с поцелуем двух девушек, - сообщает "Вёрстка".

Таганский районный суд Москвы принял решение о штрафе в декабре прошлого года, известно о нём стало только сегодня.

Клип был показан в дневном эфире канала 24 июля 2023 года. Сотрудники подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра проанализировали клип и интерпретировали фрагмент с поцелуем как "сцены невербального взаимодействия двух лиц одного биологического пола (женского)". Защита телеканала на суде заявляла, что клип "не содержит сцен сексуальных отношений между представителями одного пола, а пропагандирует любовь к России и её городам – Санкт-Петербургу и Москве". По словам адвоката, которые приводит "Вёрстка", "героини-девушки, которые целуются в клипе, олицетворяют красоту и заманчивость большого города, радуются белым ночам, хорошей погоде и главному герою клипа – исполнителю Петкуну". Суд не согласился с этим и признал канал в "пропаганде ЛГБТ" для несовершеннолетних.

Песня "Город" и клип на неё вышли более 20 лет назад, в 2000 году, когда никаких законов о запрете "пропаганды ЛГБТ" в России не было. Кроме поцелуя девушек, в клипе есть и поцелуй женщины с мужчиной. Песня входит в официальный саундтрек фильма Алексея Балабанова "Брат-2", некоторые фразы из которого любят цитировать прокремлёвские деятели.

Это не первый случай, когда суды назначают штрафы по статье о "пропаганде ЛГБТ" за демонстрацию старых клипов.