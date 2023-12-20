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Суд оштрафовал телеканал за клип Баскова с "пропагандой ЛГБТ"

Николай Басков
Николай Басков

Суд в Москве оштрафовал телеканал "Точка ТВ" на один миллион рублей за показ клипа Николая Баскова "Странник". В нём нашли "пропаганду ЛГБТ". Внимание на дело обратила "Вёрстка".

Согласно постановлению суда, отношения героя клипа с другим мужчиной носят романтический характер. Об этом говорят взгляды и реакции на "постельные сцены" и поцелуй с женщиной. В итоге суд пришёл к выводу, что герой клипа ревнует к мужчине, который "изменил" ему с женщиной.

При этом взаимодействие героя с женщиной "носит преимущественно отстранённо созерцательный характер", говорится в постановлении.

Также суд решил, что действие в клипе происходит "на фоне атмосферы гедонизма и разврата", так как в видео есть несколько сексуальных сцен с "невербальным чувственным взаимодействием" двух женщин. Клип вышел в 2012 году.

  • С декабря 2022 года в России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.
  • 30 ноября 2023 года Верховный суд России по иску министерства юстиции принял решение о запрете несуществующего международного движения ЛГБТ и признании его экстремистским.

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