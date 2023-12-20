Суд оштрафовал телеканал за клип Баскова с "пропагандой ЛГБТ"

Суд в Москве оштрафовал телеканал "Точка ТВ" на один миллион рублей за показ клипа Николая Баскова "Странник". В нём нашли "пропаганду ЛГБТ". Внимание на дело обратила "Вёрстка".

Согласно постановлению суда, отношения героя клипа с другим мужчиной носят романтический характер. Об этом говорят взгляды и реакции на "постельные сцены" и поцелуй с женщиной. В итоге суд пришёл к выводу, что герой клипа ревнует к мужчине, который "изменил" ему с женщиной.

При этом взаимодействие героя с женщиной "носит преимущественно отстранённо созерцательный характер", говорится в постановлении.

Также суд решил, что действие в клипе происходит "на фоне атмосферы гедонизма и разврата", так как в видео есть несколько сексуальных сцен с "невербальным чувственным взаимодействием" двух женщин. Клип вышел в 2012 году.