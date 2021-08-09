Канал ТВК выиграл суд у "Ростелекома". Его обязаны вернуть в сетку вещания

Независимый красноярский телеканал ТВК выиграл суд у компании "Ростелеком", в связи с чем оператор обязан вернуть СМИ в сетку вещания, сообщает "Новая газета".
Ранее "Ростелеком" в одностороннем порядке расторг договор с телеканалом. Одновременно с этим с ТВК был расторгнут договор аренды помещения.
В прошлом году телеканал и его генерального директора Татьяну Коротченко оштрафовали на 161 тысячу рублей по жалобе, которая была написана от лица выдуманного человека, а генпрокуратура требовала составить на СМИ протокол о распространении фейков за сюжет о красноярском филиале движения "Отряды Путина".
Руководство ТВК связывало давление с независимой позицией своего СМИ и обвиняло в нём краевую администрацию.
- Независимый красноярский телеканал ТВК - неоднократный лауреат премии "ТЭФИ-регион" и премии Артёма Боровика, его журналисты - авторы многих громких антикоррупционных расследований. СМИ регулярно освещает политические акции и показывает в своём эфире программы известных независимых журналистов Леонида Парфенова, Алексея Пивоварова, Ирины Шихман и других.