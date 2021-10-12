Телемарафон против закона об иноагентах пройдет в эфире "Дождя"

Марафон "Агенты людей" против закона об иностранных агентах пройдет в эфире телеканала "Дождь" во вторник 12 октября - в первый день работы Госдумы нового созыва.. Трансляция будет также доступна на Youtube-канале "Дождя".

Это совместная акция "Дождя", "Медузы", "ОВД-инфо", "Медиазоны", которых российские власти признали иностранными агентами, а также "Эха Москвы" и "Новой газеты".

"Без свободы слова, которой понемногу лишает нас законодательство об "иноагентах", не может существовать государство и общество", - говорится в анонсе акции.

Участие в марафоне примут журналисты Леонид Парфенов, Владимир Познер, Алексей Венедиктов, Дмитрий Быков, а также Андрей Макаревич, Татьяна Лазарева и блогер Василий Уткин. В эфире выступят Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Владимир Котляров из группы "Порнофильмы", а также "Сансара", Joker James, Антон Севидов из группы Tesla Boy, сообщает "Медуза".

Под петицией за отмену закона об иностранных агентах подписались более 160 тысяч человек. В тексте говорится, что пакет законов об иностранных агентах носит дискриминационный характер и противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

На данный момент в реестр СМИ-"иноагентов" включены 85 человек и организаций, с начала 2021 года список увеличился на 68 пунктов. Включение в список налагает на СМИ ряд обязанностей, критически затрудняющих их работу.

1 сентября главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать нынешний список СМИ-"иноагентов", а также внести 12 поправок в действующее законодательство об "иностранных агентах". Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко. Кремль пообещал рассмотреть обращение журналистов о внесении поправок в закон об "иностранных агентах".