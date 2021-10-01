"ОВД-Инфо" создал "Инотеку" - энциклопедию "иноагентов" в России

Правозащитный проект "ОВД-Инфо", включённый на днях в реестр незарегистрированных общественных объединений-"иностранных агентов", создал "Инотеку" - энциклопедию организаций и людей, признанных в России "иностранными агентами" и "нежелательными организациями".

На сайте "ОВД-Инфо" опубликована краткая информация о всех включённых российскими властями в соответствующие реестры. Пиктограммами обозначено, какими видами деятельности занимаются организации, которые власти сочли "иностранными агентами". Среди них немало правозащитных и благотворительных.

Всего к настоящему моменту НКО-"иностранными агентами" в России признаны 217 организаций, незарегистрированными общественными объединениями-"иностранными агентами" 2 организации ("Голос" и "ОВД-Инфо"), СМИ-"иноагентами" - 26 юридических лиц (в том числе Радио Свобода и другие проекты корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода) и 47 физических лиц - граждан России. Законодательство предусматривает также возможность признания "иностранными агентами" физических лиц, в этот реестр, однако, пока никто не внесён.

50 организаций, в том числе американские, германские, а также связанные с Михаилом Ходорковским, признаны в России "нежелательными".

"ОВД-Инфо" напоминает, что законодательство об "иноагентах" в России появилось ещё в 2012 году, вскоре после возвращения Владимира Путина на пост президента. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются "политической деятельностью". "Политическая деятельность" при этом трактуется очень широко. Впоследствии законодательство было расширено и ужесточено. От "иностранных агентов" требуется жёсткое соблюдение по сути дискриминационных требований, а отказ от их соблюдения наказывается крупными штрафами или в уголовном порядке. Ещё суровее ответственность за участие в деятельности так называемых нежелательных организаций.

Только за 2021 год в реестры "иноагентов" попали 11 СМИ, 42 журналиста и 8 НКО. Более 150 тысяч человек подписали недавно созданную "ОВД-Инфо" петицию об отмене законодательства об "иностранных агентах".