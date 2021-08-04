The Insider: телеведущий Попов скрыл от ЦИК часть своего дохода 

Ведущий телеканала "Россия" Евгений Попов, выдвигающийся на выборы в Госдуму, скрыл от избирательной комиссии часть своего дохода, сообщает The Insider.

Издание получило доступ к сведениям пенсионного фонда о состоянии индивидуального лицевого счета Попова. Согласно им, за прошлый год он получил от ВГТРК и телеканала "Россия" 13 миллионов 400 тысяч рублей. При этом сам ведущий объявил о заработке, сумма которого на два миллиона меньше. По закону избирательная комиссия должна провести проверку декларации Попова и опубликовать данные о выявленных несоответствиях.

The Insider отмечает, что в прошлом году оценил годовой доход Евгения Попова в 12,9 миллионов рублей. В ответ телеведущий заявил, что данные, опубликованные изданием - "это фуфло абсолютное".

Ранее Фонд борьбы с коррупцией, признанный в России экстремистской организацией, заявил о наличии элитной недвижимости у Евгения Попова и его супруги и соведущей Ольги Скабеевой на общую сумму 300 миллионов рублей.

В ответ Попов заявил, что стоимость недвижимости в расследовании оппозиционеров завышена. Кроме того, она якобы была взята в ипотеку.