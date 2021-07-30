Ложь и ипотека. Отклики на расследование о Скабеевой и Попове

Ведущие телешоу "60 минут" на России-1 Ольга Скабеева и Евгений Попов стали героями очередного расследования, которое опубликовали соратники Алексея Навального Мария Певчих и Георгий Албуров.

Анонс появился в том числе на странице Алексея Навального:

Путинские пропагандисты. Бесконечная, бездонная тема, которая по настоящему бесит любого. Ну а как здесь можно не злиться? В стране, где учитель и врач зарабатывают по 20 тысяч в месяц, существуют люди, которым государство платит миллионы долларов за их очень нехитрый труд. За вранье и массовое оболванивание россиян.

они скандалят, таращат глаза, выкрикивают оскорбления

Каждый день, а точнее два раза в день эта бессмысленная парочка появляется на экране телевизора и врет. Это их работа. Без зазрения совести, а точнее, даже со старанием и наслаждением они скандалят, таращат глаза, выкрикивают оскорбления.

А теперь один из них, известный всей стране как «муж Скабеевой», засобирался в Госдуму. Избирается не где-нибудь, а в одном из самых оппозиционных округов в Москве. И это прекрасный повод рассказать вам, как много на самом деле можно заработать на истерике и лжи в федеральном эфире и бесконечных рассказах про загнивающий запад, укрофашистов, бандеровцев и Госдеп США, виноватый во всем. Очень много можно заработать, сотни миллионов.

В расследовании, текстовый вариант которого опубликован на сайте navalny.com, утверждается, что семейная пара пропагандистов владеет недвижимостью в Москве стоимостью не менее чем в 300 миллионов рублей. Хотя официальные заработки у Попова и Скабеевой, если верить прошлогоднему расследованию The Insider, достаточно высокие, на такую дорогостоящую недвижимость их все равно не хватило бы, считают соратники Навального.

Публикация завершается призывом участвовать в "умном голосовании", чтобы не дать Евгению Попову выиграть выборы в Госдуму, на которые он баллотируется.

Майкл Наки

Мария Певчих и Георгий Албуров наращивают темпы выпуска роликов. И это классно. И мне нравится, что конкретно этот привязан к Умному Голосованию и показывает, как именно оно работает. Ну то есть реакция Ольги и Евгения Скабеевых бесценна и сама по себе, но привязка к реальным политическим действиям — очень важный элемент.

Других источников дохода пары, кроме работы на государственном телеканале, расследователям обнаружить не удалось.

Елена Шульман

Очень мерзкие эти базарные продавцы пропаганды и ненависти. Бюджетники, кстати, нехило так.

Игорь Давыдко

Посмотрел сегодня интересное расследование про семью журналистов из «60 секунд». Весёлые, честные и порядочные люди, как слеза младенца. Только не понял, зачем Е.Попов в другой округ полез на Мерседесе? Это же капиталистическая тачка! Вроде на патриота России похож... хотя одежду импортную предпочитает.

Или он такой же, как его соратник по цеху - Сергей Брилёв? Хотя, тот-то истинный патриот России. Неразбериха..

Аббас Галлямов

«К ТАКОЙ КВАРТИРЕ НУЖЕН МАНДАТ». После вчерашнего скандала именно эта фраза могла бы стать слоганом кампании Евгения Попова.

В предвыборных газетах кандидату Попову попытались придать человеческий облик, упомянув о том, как он мечтает купить моторную лодку, чтобы с нее рыбачить. Выглядит это крайне неубедительно, отмечает политолог Федор Крашенинников:

Меня в этой истории более всего возмущает эта вот лживая соплинка про мечты о лодочке. Мимими, какой человечный человек.

Andrew Tam Eye

Про лодочку - это он у Симоньян пример берет. Та тоже где то писала, что все время порывается бросить эту Москву и рвануть к себе в Краснодарский край, поесть чурчхелы, на крылечке семечки поплевать. Но долг перед родиной не позволяет.

Ольга Скабеева расследование в соцсетях не комментировала, однако перепостила в своем телеграм-канале все комментарии из канала Евгения Попова. В одном из них он утверждает, что стоимость имущества была завышена, а недвижимость покупалась в ипотеку.

в разы завысили стоимость имущества, так ещё и «забыли» сказать об ипотечных кредитах

Посмотрел поделку Навального про нас с Ольгой. Разочарован. Мало. Всего 17 минут. Ну ладно, в разы завысили стоимость имущества, так ещё и «забыли» сказать об ипотечных кредитах. На кого рассчитан слив? Люди же не тупые и легко могут проверить, что квартира «в самом центре Москвы» находится за Третьим кольцом. Да и стоимость легко посмотреть на любой доске объявлений. Даже машина за год подорожала на несколько миллионов, а лифт находится в фитнесс-клубе, а не в моем доме :)

Топорно работают ребята, к тому же используя преступные схемы с подкупом и обманом. Говорю же, звонят уже две недели моим знакомым, представляются Ольгой и выспрашивают чего-то, ломают соцсети и почту. Но самое главное, что все декларации о недвижимости, имуществе, доходах давно сданы в ЦИК. Ничего не скрываю и не скрывал. Никакой запрещенки эти граждане у меня не нашли, так как искать нечего. Правдивую информацию любой сможет прочесть на сайте ЦИКа или информационном стенде на участке.

Гораздо больше возмущает отношение этой шайки к проблемам и бедам людей, как к чему-то мелкому и не имеющему никакого значения. Эти коммуналки разваливающиеся, которые срочно расселять нужно! Хахаха, смеются иностранцы. Это не уровень Госдумы. Вас забыли спросить, господа эмигранты. Этот пандус для инвалида, который два года поставить не могли! Им тоже смешно. Как там в сентябре сложится — избирателям решать, но я безумно счастлив сегодня, что удалось сделать много действительно полезных дел.

Как журналист отстаивал и буду отстаивать интересы Родины. Понятна задача этих граждан — подорвать интерес к телеку и продвинуть своё унылое Г. Ни с одной из задач они не справились, судя по рейтингам «60 минут» и результатам выборов. И ещё это, конечно, ответка обиженок на один мой старый сюжет о Навальном, сведения из которого давно ни у кого не вызывают сомнений.

Певчих и Попова пригласили в эфир телеканала "Дождь", но ведущий "России-1" отказался от беседы в прямом эфире.

В эфире Певчих заявила, что официального заработка Попова не должно было хватить даже на первоначальный взнос для покупки квартиры в ипотеку. Ответ пропагандиста многих зрителей не убедил.

Надежда Коц

На экране бесновался хамоватый мужик

Посмотрела вчера на Дожде, как отбрехивался Попов. Прежде из них двоих он был мне более симпатичен. Казалось, что он большой, спокойный, более вежливый и менее агрессивный, точнее совсем не агрессивный по сравнению со стоящим рядом сливным бачком Скабеевой. Но вчераааа… я остолбенела. На экране бесновался хамоватый беспомощный выразить мысль словами мужик. Не журналист. Журналист нашёл бы слова и выражения, чтобы ответить на каждое брошенное обвинение. А этот сыпал оскорблениями типа «идиотка» на вполне корректную в выражениях Певчих. А как истово он орал: «Я - честный!». А главное - сколько раз он это повторил.

Этот сюжет бомба. Советую посмотреть. В нем Попов раскрыл свою истинную сущность - серый провинциальный бесталанный, но рвущийся изо всех сил наверх. Омерзительнейшее впечатление. Думаю, что если и оставались люди после просмотра исходного ролика, желающие за него голосовать, то он их переубедил.

Евгений Попов выступил с опровержениями и на "Эхе Москвы".

Но и у Попова, конечно же, в соцсетях есть группа поддержки.

Евгений Попов ответил Марии Певчих и в твиттере, назвав ее "малышом" и "зайкой". Мария ответила максимально резко.

Утверждение Попова, что упомянутая в расследовании недвижимость стоит "на порядок" меньше названной цифры, саркастически откомментировал журналист Илья Барабанов:

Довольно смешно, что мы со стариками Скабеевыми, оказывается, пару лет были соседями. Когда они за 45 млн купили квартиру в новостройке на Верхней Масловке, я снимал однушку за 35 тысяч в доме напротив. Мои окна и балкон выходили на их домик, и он, конечно, вид сильно испортил. Там еще мимо детского сада есть удобный проход к Петровскому парку, где я тогда с совсем еще юной Морквой (а барышне уже 9 лет стукнет осенью) бродил.

Если человек действительно оболган, у него есть простой способ это доказать. Показать договор на ипотеку

В общем дворе у нас была еще непонятного вида постройка, на которой этой весной, гуляя, я обнаружил довольно симпатичное граффити с покойным Децлом. Но общим двор был недолго, потому что когда скабеевский ЖК достроили наконец, то вокруг еще возвели забор и от нашего дома, например, отжали детскую площадку и проход к ближайшему продуктовому. Тут он и разорился.

Места там и правда неплохие, Петровский парк отличный, а еще я за «Динамо» болею, так что стадион в шаговой доступности. Короче, Жень, Оль, если эти «экстремисты» из ФБК и правда такие вруны и негодяи, что завысили стоимость той квартирки на порядки, как Евгений сказал в эфире «Дождя», звоните мне. У вас теперь есть новая от ВТБ и Наили на ТТК, а ту старую на Масловке готов забрать хоть через месяц, если она правда стоит «на порядок» меньше, чем 45. Жду звонка!

Блогеры обратили внимание, что на следующий день после выхода расследования на сайте объявлений по продаже недвижимости ЦИАН стали появляться объявления о продаже квартир в том самом доме по ценам, близким к тому, которые называл Евгений Попов.

Комментаторы считают, что телеведущий мог бы прервать споры, опубликовав свой ипотечный договор.