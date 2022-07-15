Тележурналист Евгений Киселёв объявлен в розыск в России

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск тележурналиста Евгения Киселёва. Бывший гендиректор НТВ заявлен подозреваемым по неназванному уголовному делу, следует из базы данных ведомства.

О возбуждении дела против Киселёва не сообщалось. Журналист много лет живёт и работает в Киеве. В апреле 2022 года российское министерство юстиции внесло его первым номером в реестр так называемых физических лиц-иностранных агентов.

Киселёв начинал журналистскую карьеру еще на Гостелерадио СССР, в разное время работал ведущим почти на всех федеральных российских каналах, был главным редактором и генеральным директором НТВ, когда этот канал был в оппозиции российскому правительству. В 2008 году он уехал в Украину.