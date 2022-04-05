Минюст РФ создал новый реестр иноагентов-физических лиц

Минюст России создал новый реестр - "иноагентов"-физических лиц. Он появился на сайте ведомства во вторник, отмечает "Интерфакс".

В новый список включены журналисты Евгений Киселёв и Матвей Ганапольский.

Согласно данным перечня, включённые в реестр два журналиста "осуществляют политическую деятельность, получая при этом финансирование от Украины".

С 2017 года Минюст ведёт реестр СМИ-"иноагентов". Большинство организаций и людей были добавлены туда в прошлом году. Последнее расширение списка было 1-го апреля, когда он увеличился до 127 пунктов. В тот день в реестр были внесены 8 человек, в том числе издательница The Bell Елизавета Осетинская, блогер и историк Евгений Понасенков, корреспондентка "Медиазоны" Алла Константинова, бывшя ведущая телеканала "Дождь" Мария Борзунова.