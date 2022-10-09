Тем, кто в пути. Иван Рыжий – с советами уезжающим

Москва – Шадринск

Мы с моей девушкой купили билеты на самолет из Москвы до Екатеринбурга на 24 сентября. Они были относительно недорогие, по 30 тысяч рублей. Мы хотели улететь раньше, но раньше никак не получалось. Мы хотели лететь до Омска, но нам не хватило денег на билеты. Билеты дорожали каждый час. Надо было по возможности сократить расстояние до казахской границы. Екатеринбург показался нам удовлетворительным решением.

Хотя сейчас, когда мы уже в Казахстане, я думаю, что был неправ. Внимательно оцените свои средства и риски. Стоит тратить деньги на свою безопасность, стоит. Не жадничайте. Если есть деньги и возможность – покупайте прямой билет. Не позволяйте играть с собой в “русскую рулетку”, когда приходится постоянно прикидывать, что будет дальше.

Мы плохо спали перед вылетом. Это плохо. Спать необходимо всегда, когда есть возможность, когда приходится ждать. Силы у человека быстро заканчиваются. Успокаивайте себя, медитируйте и обязательно спите. Вам нужна ясная голова до самого конца. А ясную голову дает только сон.

В пути приходится постоянно мониторить чаты и новости, чтобы понимать ситуацию. Новости пожирают силы и нервы, ими злоупотреблять нельзя. Попробуйте сформулировать для себя некоторый оптимальный ритм: просматривать новости раз в час, не больше пяти минут. Иногда смартфон лучше просто отложить, особенно когда решение принято и новая информация уже ничего не изменит.

Я надеюсь, что ситуация в России изменится, поскольку верю, что моя страна не может вечно заниматься саморазрушением

До такси нас провожали наши семьи, они у нас очень заботливые. Дали в дорогу денег. Один из моих товарищей, оставшийся в Москве, взялся координировать наше движение. Он стал нашим штурманом. Это очень важный человек. Это тот, кто может спокойно проверить и перепроверить доступную информацию, тот, кто позволит вам отдыхать. Но необходимо, чтобы ваша стратегия совпадала с маршрутом, проложенным штурманом. На месте многое видно лучше. Если вы начнете спорить, это отнимет силы. Если вы со штурманом не согласны, надо постараться найти решение, которое всех устроит. Штурман объективней, он не так устал, он в безопасности, он может спокойно накапливать и анализировать информацию. Но решение все равно принимать вам.

В Екатеринбурге мы сели 24 сентября в 19:30. Тут я понял, что мы потеряли два часа на смене часовых поясов. Это было некритично, но неприятно. Я собирался найти машину до границы с Казахстаном и перейти границу пешком. Возможно, это и был оптимальный вариант.

Но наш штурман нашел контакты в Шадринске, есть такой город в Курганской области, и мы воспользовались ими. Штурман помог найти водителя. За 4 часа мы добрались до Шадринска. Все было неплохо, но мы потеряли время. Мы поспорили со штурманом, но решение нашли. Оно оказалось довольно неожиданным. Штурман купил нам билеты на поезд Курган – Петропавловск. Две плацкарты. Петропавловск – это уже Казахстан.

Поезда идут по территории России, проходят границу, останавливаются в Петропавловке и дальше снова въезжают в Россию. Так устроен Транссиб.

Мы даже поспали пару часов в Шадринске. От него до Кургана недалеко. Мы добирались на электричке, отходившей от вокзала Шадринска в 4 утра.

Шадринск – Петухово – Петропавловск

Старайтесь есть, пить, справлять нужду вовремя и как следует. Берите с собой в дорогу воду, фрукты (лучше бананы), орехи, шоколад. Все это пригодится. Обязательно ешьте. Аппетита почти не будет, "на нервах" есть не хочется. Но есть необходимо. Нельзя говорить себе: потом поем или потом в сортир схожу. Это может оказаться невозможным. В электричке от Шадринска до Кургана я захотел в туалет... Но в тамошних электричках туалетов нет, а неоплаченные штрафы и другие проблемы мне совсем не были нужны. В электричке есть контролеры, охрана и всего пять вагонов. Пришлось терпеть. Это крайне мешает расслабиться и набраться сил. Не делайте этой ошибки, сходите "на дорожку" лишний раз.

Откуда билеты на поезд от Кургана до Петропавловска, если еще вчера не было ни одного на всем маршруте от Екатеринбурга до Петропавловска на несколько дней вперед ни в одном пункте? Через Петропавловск проходит много поездов с запада на восток. Свободные места могут оказаться совершенно случайно. Кто-то опоздал, кто-то сошел, а билет на свободное место еще не продали. Такие варианты постоянно возникают на маршруте. Следите за этим.

Преимущество этих поездов в том, что они не задерживаются на погранпунктах. Поезд идет по расписанию. Если вы в него сели, то проходите погранпункт со скоростью этого поезда. Может быть, медленней, чем пройти пустое КПП, но точно быстрее, чем ждать в многокилометровой очереди машин.

В поезде, идущем на Петропавловск по России, пассажиры смотрели на нас осуждающе. Перешептывались. Всем своим видом давали понять, что относятся к решению покинуть страну крайне неодобрительно. Парень в соседней плацкарте все четыре часа подвергался прямому моральному прессингу. Будьте готовы к этому, спрятаться от пассажиров невозможно. Проводница предупредит вас о таможне, и все всё поймут. Когда человек вымотан недосыпом, новостями и страхом опоздать, выдержать эту атаку пассажиров непросто.

Со мной была моя девушка. Это помогло. Но даже если кажется, что вы морально сломались, помните: это не так. Тяжелая волна обязательно пройдет.

О существовании КПП Петухово мы знали. Но я смог найти о нем очень мало информации. Это хороший знак. Чем больше людей знает про КПП, чем больше о нем информации, тем длиннее очереди. Я уточнил, что КПП работает круглосуточно, а наш контакт заверил, что он работает не только для машин, но и для пешеходов.

Я решил проходить Петухово пешком, если нас ссадят с поезда. Поезд проходит близко от пешеходного КПП, так что можно попробовать. Не понадобилось.

А в Петропавловске нас встречали. Прямо на вокзале.

Почему я уехал

Я уехал из России по простой причине. Я не хочу, чтобы меня использовали как "военный ресурс" на этой войне. Это противоречит многому в моих взглядах. Мне кажется, мое государство отказывает мне не только в праве на выражение моего мнения и принятие решений, которые я считаю верными. Мне кажется, мое государство отказывает мне в моем существовании. Оно принимает меня за кого-то другого, кого было бы удобней презирать и ненавидеть. Можно ли быть гражданином страны, которая не признает твоего существования?

Я всегда пытался быть порядочным человеком, как я это себе представляю. И я надеюсь, что буду жить там, где это ценят. Я надеюсь, что ситуация в России изменится, поскольку верю, что моя страна не может вечно заниматься саморазрушением.

Я верю, что человечество развивается в лучшую сторону. Об этом говорит вся современная история. Войн и насилия становится меньше.

Я понимаю, что мир улучшается не сам собой, что это результат совместных усилий всего человечества. И я очень надеюсь, что мы успеем измениться прежде, чем историческая случайность реализует апокалиптические риски. Если все будет продолжаться так, как шло последние десятилетия, то война скоро станет кошмаром прошлого. Хотя я и понимаю, что это "скоро" в масштабах истории, а не моей жизни. И все же, может быть, к старости я еще увижу мир на всей земле. Я постараюсь это время приблизить. Где-то, где мне в этом не откажут.

Иван Рыжий – IT-специалист, москвич

Высказанные в рубрике "Блоги" точки зрения могут не совпадать с точкой зрения редакции