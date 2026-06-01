Темп захвата Россией территории Украины упал до минимума

В мае 2026 года Россия, если судить по данным украинского проекта DeepState, сумела захватить в общей сложности 14 квадратных километров территории Украины – это минимум в сравнении с месячными цифрами захвата за последние годы.

Темпы захвата

Подсчеты захваченной/потерянной территории зависят от методологии оценок, особенно сейчас, когда линия фронта представляет собой обширную "серую зону", где ни у одной из сторон нет ясного контроля (Скажем, проект RussiaMatters, основываясь на данных Инстутита изучения войны, пришел к выводу, что Россия в последние недели теряла контроль над украинской территорией). Однако помесячное сравнение в рамках одной методологии показывает динамику того, как меняется контроль над территорией.

Институт изучения войны (ISW) пишет, что темпы продвижения России в 2026 году значительно замедлились по сравнению с 2025 годом. Согласно его подсчетам, с начала года по 26 мая Россия взяла под контроль 104 кв. км территории Украины, и еще 628 кв. км – зона "инфильтрации", то есть районы, куда российские военные проникли, но не установили свой контроль. В прошлом году за такой же период, пишет ISW, Россия захватила 1619 кв. км.

"Впервые с 2023 года украинцам удалось отвоевать больше территории, чем россиянам", приводит The Hill слова Джорджа Барроса, аналитика ISW.

Направления атак

Российские войска продолжают медленно продвигаться в Донецкой области Украины – это главное направление российского наступления:

к западу и северу от Покровска (Россия сосредоточила там более ста тысяч солдат, пишет Настоящее Время)

в Константиновке, самом южном из пояса "городов-крепостей" на севере области

с востока – к Славянску, самому северному городу этого пояса.

Однако украинские силы провели контратаки и "зачистки" территории:

в Запорожской области, отбросив российские войска из города Степногорск к югу от Запорожья

на юго-востоке Днепропетровской области

в Купянске в Харьковской области.

Что изменилось

Украинские, западные и российские источники говорят об изменившемся балансе на поле боя.

Зимой России был перекрыт доступ к терминалам спутниковой связи Starlink, что резко ухудшило ее фронтовую связь.

Украина, по всей видимости, достигла нового уровня в использовании дронов в "киллзоне". (Министр армии США Дэн Дрисколл на слушаниях в Сенате назвал невероятной украинскую систему управления и контроля "Дельта": "Она полностью интегрирует каждый дрон, каждый датчик и каждую стрелковую платформу в единую сеть").

Украина резко увеличила число "мидлстрайков", ударов дронов по тылу российских войск на дальности 100-150 километров за линией фронта.

При этом России все сложнее дается вербовка людей на войну против Украины, а огромные масштабы потерь российской армии становятся все более явными. Украинские военные открыто ставят своей целью лишать Россию солдат быстрее, чем она может эти потери восполнять.

27 мая новый директор британского агентства разведки, безопасности и кибербезопасности Энн Кист-Батлер заявила, что по последним данным, Россия потеряла в ходе войны с Украиной почти полмиллиона человек убитыми.

Российское командование при этом, по мнению ISW, преувеличивает успехи на поле боя, в результате чего президент России Владимир Путин по-прежнему полагает, что его армия сможет достичь поставленных им целей.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News 31 мая заявил, что у Украины есть от шести до девяти месяцев для того, чтобы перехватить инициативу на поле боя и укрепить свои переговорные позиции. По его словам, с декабря 2025 года Россия из-за высоких потерь начала утрачивать инициативу на поле боя, и это создало окно для переговоров между Россией и Украиной. "Они начинают проигрывать на поле боя. За месяц они не смогли оккупировать больше территорий, чем потеряли"

Проверка реальностью

Изменение баланса на поле боя заметно изменило настроения в России, Украине и на Западе. Однако это не первый раз, когда в войне, которая продолжается более четырех лет, существенно меняется соотношение сил, – и противники находили ответные меры. Россия, как и Украина, адаптируется к обстоятельствам на фронте, корректируя подходы к набору живой силы, технологиям, использованию БПЛА. Сможет ли она найти ответ на прогресс в ориентированной на развитие дронов военной доктрине Украины, покажет время.