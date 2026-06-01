Темп захвата Россией территории Украины упал до минимума

В мае 2026 года Россия, если судить по данным украинского проекта DeepState, сумела захватить в общей сложности 14 квадратных километров территории Украины – это минимум в сравнении с месячными цифрами захвата за последние годы.
Темпы захвата
- Подсчеты захваченной/потерянной территории зависят от методологии оценок, особенно сейчас, когда линия фронта представляет собой обширную "серую зону", где ни у одной из сторон нет ясного контроля (Скажем, проект RussiaMatters, основываясь на данных Инстутита изучения войны, пришел к выводу, что Россия в последние недели теряла контроль над украинской территорией). Однако помесячное сравнение в рамках одной методологии показывает динамику того, как меняется контроль над территорией.
- Институт изучения войны (ISW) пишет, что темпы продвижения России в 2026 году значительно замедлились по сравнению с 2025 годом. Согласно его подсчетам, с начала года по 26 мая Россия взяла под контроль 104 кв. км территории Украины, и еще 628 кв. км – зона "инфильтрации", то есть районы, куда российские военные проникли, но не установили свой контроль. В прошлом году за такой же период, пишет ISW, Россия захватила 1619 кв. км.
- "Впервые с 2023 года украинцам удалось отвоевать больше территории, чем россиянам", приводит The Hill слова Джорджа Барроса, аналитика ISW.
Направления атак
Российские войска продолжают медленно продвигаться в Донецкой области Украины – это главное направление российского наступления:
- к западу и северу от Покровска (Россия сосредоточила там более ста тысяч солдат, пишет Настоящее Время)
- в Константиновке, самом южном из пояса "городов-крепостей" на севере области
- с востока – к Славянску, самому северному городу этого пояса.
Однако украинские силы провели контратаки и "зачистки" территории:
- в Запорожской области, отбросив российские войска из города Степногорск к югу от Запорожья
- на юго-востоке Днепропетровской области
- в Купянске в Харьковской области.
Что изменилось
Украинские, западные и российские источники говорят об изменившемся балансе на поле боя.
- Зимой России был перекрыт доступ к терминалам спутниковой связи Starlink, что резко ухудшило ее фронтовую связь.
- Украина, по всей видимости, достигла нового уровня в использовании дронов в "киллзоне". (Министр армии США Дэн Дрисколл на слушаниях в Сенате назвал невероятной украинскую систему управления и контроля "Дельта": "Она полностью интегрирует каждый дрон, каждый датчик и каждую стрелковую платформу в единую сеть").
- Украина резко увеличила число "мидлстрайков", ударов дронов по тылу российских войск на дальности 100-150 километров за линией фронта.
При этом России все сложнее дается вербовка людей на войну против Украины, а огромные масштабы потерь российской армии становятся все более явными. Украинские военные открыто ставят своей целью лишать Россию солдат быстрее, чем она может эти потери восполнять.
- 27 мая новый директор британского агентства разведки, безопасности и кибербезопасности Энн Кист-Батлер заявила, что по последним данным, Россия потеряла в ходе войны с Украиной почти полмиллиона человек убитыми.
Российское командование при этом, по мнению ISW, преувеличивает успехи на поле боя, в результате чего президент России Владимир Путин по-прежнему полагает, что его армия сможет достичь поставленных им целей.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News 31 мая заявил, что у Украины есть от шести до девяти месяцев для того, чтобы перехватить инициативу на поле боя и укрепить свои переговорные позиции. По его словам, с декабря 2025 года Россия из-за высоких потерь начала утрачивать инициативу на поле боя, и это создало окно для переговоров между Россией и Украиной. "Они начинают проигрывать на поле боя. За месяц они не смогли оккупировать больше территорий, чем потеряли"
Проверка реальностью
Изменение баланса на поле боя заметно изменило настроения в России, Украине и на Западе. Однако это не первый раз, когда в войне, которая продолжается более четырех лет, существенно меняется соотношение сил, – и противники находили ответные меры. Россия, как и Украина, адаптируется к обстоятельствам на фронте, корректируя подходы к набору живой силы, технологиям, использованию БПЛА. Сможет ли она найти ответ на прогресс в ориентированной на развитие дронов военной доктрине Украины, покажет время.