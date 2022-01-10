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Теннисист Джокович выиграл дело о депортации в суде Австралии

Акция протеста в поддержку Джоковича в Сербии

Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира, которому грозила депортация из Австралии в связи с отсутствием вакцинации от коронавирусной инфекции, выиграл дело в суде Мельбурна.

Суд отменил решение властей об аннулировании визы теннисиста, а также постановил, что с него должны снять карантинные ограничения и отпустить из гостиницы, где он находился в изоляции.

При этом у министра Австралии по делам иммиграции остаётся право лично принять решение об аннулировании визы Джоковича. Пока неясно, воспользуется ли он им.

Джокович в минувшую среду прилетел в Мельбурн для защиты титула чемпиона в турнире Australian Оpen. Пограничный контроль посчитал, что серб безосновательно получил медицинский отвод от вакцинации от COVID-19. В аэропорту его задержали и посадили под охрану полиции, на три часа отобрав у него телефон. В конце концов власти аннулировали его визу, в четверг теннисист должен был быть депортирован. Это было обжаловано в суде. На время разбирательства суд разрешил ему остаться в изоляции в гостинице в Мельбурне.

Задержание теннисиста вызвало большой резонанс в мире - во многом в связи со спорами об обязательной вакцинации, которые идут в ряде стран.

Президент Сербии Александр Вучич ранее написал в инстаграме, что власти страны "принимают все меры, чтобы в кратчайшие сроки прекратить преследование лучшего теннисиста планеты". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил в твиттере, что спортсмен попал под действие общих правил.

  • Разрешение Джоковичу на въезд вызвало шквал критики в австралийских социальных сетях, – передавала Би-би-си. Спортсмен отказывается объяснять, почему он не прививается, заявив, что это его личное дело. На суде выяснилось, что в декабре он перенёс COVID-19. Организаторы Australian Оpen говорили, что разрешение на игру без вакцинации рассматривали две независимые друг от друга и от турнира комиссии.
  • В Австралии проживает значительная сербская диаспора, среди которой Джокович особенно популярен. Рядом с гостиницей, где он размещён, проходили акции в его поддержку – в них участвовали австралийские сербы, противники вакцинации и поклонники спортсмена. Акции в поддержку спортсмена прошли также в разных городах Сербии и Черногории.

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