Теннисист Джокович выиграл дело о депортации в суде Австралии

Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира, которому грозила депортация из Австралии в связи с отсутствием вакцинации от коронавирусной инфекции, выиграл дело в суде Мельбурна.

Суд отменил решение властей об аннулировании визы теннисиста, а также постановил, что с него должны снять карантинные ограничения и отпустить из гостиницы, где он находился в изоляции.

При этом у министра Австралии по делам иммиграции остаётся право лично принять решение об аннулировании визы Джоковича. Пока неясно, воспользуется ли он им.

Джокович в минувшую среду прилетел в Мельбурн для защиты титула чемпиона в турнире Australian Оpen. Пограничный контроль посчитал, что серб безосновательно получил медицинский отвод от вакцинации от COVID-19. В аэропорту его задержали и посадили под охрану полиции, на три часа отобрав у него телефон. В конце концов власти аннулировали его визу, в четверг теннисист должен был быть депортирован. Это было обжаловано в суде. На время разбирательства суд разрешил ему остаться в изоляции в гостинице в Мельбурне.

Задержание теннисиста вызвало большой резонанс в мире - во многом в связи со спорами об обязательной вакцинации, которые идут в ряде стран.

Президент Сербии Александр Вучич ранее написал в инстаграме, что власти страны "принимают все меры, чтобы в кратчайшие сроки прекратить преследование лучшего теннисиста планеты". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил в твиттере, что спортсмен попал под действие общих правил.