Теракт в "Крокус Сити Холл": более 60 погибших. Путин молчит

В результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли более 60 человек, ранены больше сотни. Президент России Владимир Путин до сих пор это не прокомментировал.

Вечером пятницу, 22 марта, несколько людей в камуфляжной форме открыли в концертном зале стрельбу из автоматов, затем произошёл взрыв и начался сильный пожар. Тушение огня продолжается, но, по словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, "в основном, огонь ликвидирован". Воробьёв отметил, что к утру над зрительным залом "Крокуса" рухнула крыша, спасатели разбирают завалы.

Воробьёв сообщил, что госпитализированы 115 человек, в том числе пятеро детей. Некоторые находятся в тяжёлом состоянии. МЧС России опубликовало список пострадавших при нападении на концертный зал: сейчас в нём 99 человек. К утру из "Крокуса" эвакуировали всех пострадавших.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Вчера российские СМИ сообщали, что после теракта нападавшим удалось скрыться на автомобиле. В СК на вопрос журналистов, где сейчас нападавшие, заявили, что "пока это преждевременная информация".

Президент России Владимир Путин до сих пор никак не прокомментировал теракт. Российские новостные агентства писали, что ему докладывают о ситуации, а вице-премьер России Татьяна Голикова сказала, что в ответ на отчёт о пострадавших Путин якобы "пожелал всем выздоровления и передал благодарность врачам".

Издание "Агентство" отмечает, что атака на "Крокус Сити Холл" – крупнейший в России теракт со времён нападения на школу в Беслане в 2004 году, когда погибли более 300 человек.

В городах России и мира возникают стихийные мемориалы в память о жертвах теракта в "Крокусе": люди несут цветы и свечи в Москве, Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове, Париже, Таллинне, Вене, Ташкенте, Кишинёве и других. В нескольких российских городах появились также билборды с соболезнованиями и свечами.