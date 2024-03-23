Теракт в "Крокус Сити Холле": ФСБ сообщила о задержании нападавших

Глава ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе четырёх участников теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Позже о задержании четверых подозреваемых в нападении на "Крокус" сообщил и Следственный комитет России.

По версии ФСБ, после совершения теракта подозреваемые планировали перейти границу с Украиной, где "имели соответствующие контакты". Сейчас задержанных этапируют в Москву.

Вчера, 22 марта, российские СМИ сообщали, что после теракта нападавшим удалось скрыться на автомобиле. Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Сегодня утром телеграм-каналы "База" и "Осторожно, новости" писали, что в Брянской области остановили автомобиль с тверскими номерами, на котором вчера могли скрыться расстрелявшие людей в "Крокусе". Телеграм-каналы и депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн утверждают, что в автомобиле нашли пистолеты, магазин к автомату и паспорта граждан Таджикистана. МИД Таджикистана назвал информацию о причастности таджикистанцев к нападению на "Крокус" фейком.

В результате теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, по данным СК России погибли 93 человека. В списках Минздрава Подмосковья 37 погибших и 121 раненый. Некоторые пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии. К утру из "Крокуса" эвакуировали всех пострадавших.

Вечером пятницу, 22 марта, несколько людей в камуфляжной форме открыли в концертном зале стрельбу из автоматов, затем произошёл взрыв и начался сильный пожар. К утру 23 марта, по словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, огонь был в основном ликвидирован. Воробьёв отметил, что над зрительным залом "Крокуса" рухнула крыша, спасатели разбирают завалы.

Президент России Владимир Путин до сих пор никак не прокомментировал теракт. Российские новостные агентства писали, что ему докладывают о ситуации, а вице-премьер России Татьяна Голикова сказала, что в ответ на отчёт о пострадавших Путин якобы "пожелал всем выздоровления и передал благодарность врачам".

Издание "Агентство" отмечает, что атака на "Крокус Сити Холл" – крупнейший в России теракт со времён нападения на школу в Беслане в 2004 году, когда погибли более 300 человек.

В городах России и мира возникают стихийные мемориалы в память о жертвах теракта в "Крокусе": люди несут цветы и свечи в Москве, Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове, Париже, Таллинне, Вене, Ташкенте, Кишинёве и других. В нескольких российских городах появились также билборды с соболезнованиями и свечами. В Москве выстроились очереди из желающих сдать кровь для пострадавших при теракте.