"Понял, что стране конец". "Террорист"-электрик из Торопца сбежал в Литву

54-летний Владимир Егоров из города Торопец Тверской области был обычным электриком, а стал политическим беженцем в Литве. Туда он сбежал, поскольку в России ему грозило до 10 лет тюрьмы по двум уголовным статьям: за оправдание терроризма и призывы к экстремизму. "ФСБ я обвел вокруг пальца, четыре месяца жил у них под носом, пока они меня везде искали, – говорит Егоров Радио Свобода. – Они могут только воровать, пытать и придумывать уголовные дела. Против настоящих террористов эта служба ничто".

Егоров говорит, что не сильно интересовался политикой, пока не началась война в Украине.

– У меня тяжело болела мама, она была врачом, завполиклиникой, уважаемый человек в городе. И тут война, захват Россией чужой территории, убитые, военнопленные, моя мама все читала об этом и не могла поверить, что такое вообще возможно. А до этого, держась за сердце, чуть не плача, рассказывала, как развалили у нас всю медицину, – вспоминает Егоров. – Но до войны с Украиной я еще как-то надеялся, что не все потеряно, а тут я окончательно понял, что стране конец.

Егоров работал на лесопилке и подрабатывал электриком, а потом вступил в "Яблоко" и вел – сначала по заданию партии, потом сам – популярный в районе паблик "Граждане Торопца".

Я же, хоть и простой электрик, был вроде независимого журналиста, писал в паблике про наших жуликов и воров

– СМИ у нас тут, конечно, есть, но только пишут они лишь то, что удобно власти, я же, хоть и простой электрик, был вроде независимого журналиста, писал в паблике про наших жуликов и воров. В самых смелых фантазиях мы рассчитывали, что человек 300 будет все это читать, а паблик стал очень популярным, больше тысячи подписчиков, это ж почти каждый житель района его читал! Песок у нас тут из карьеров крали тоннами, вывозили КАМАЗами, а местная полиция и администрация все это дело покрывали. После того, как я об этом написал в мае 2017 года, в моем доме разбили окна, в комнату, в которой спала маленькая дочка, бросили камень, рядом валялась канистра с бензином.

Егоров не испугался и отправил доказательства воровства на песчаном карьере в Москву. Но вместо расследования кражи и нападения на его семью, активизировалось уголовное дело против самого Егорова из-за старого поста "ВКонтакте". В 2016 году Егоров резко прокомментировал высказывание премьер-министра Дмитрия Медведева, предложившего учителю, который пожаловался на низкую зарплату, "еще что-то заработать" и вообще идти в бизнес за высокими доходами. "Нужно понимать, что все эти "высказывания" на людях этих дебилов с нулевым рейтингом, занимающих высокие посты, – не более чем часть спецоперации гэбни по обелению главного виновника всех бед, его приближенной кодлы", – написал Егоров. Публикация сопровождалась фотографией президента Владимира Путина.

Использованные в посте выражения следствие истолковало как экстремистские. Один из экспертов посчитал, что речь шла о призыве к физическому уничтожению руководства России, свидетель в суде заявил, что воспринял пост как призыв к свержению власти. В итоге Егорова осудили на два года условно, запретив администрировать сайты. "Мемориал" признал его политзаключенным.

Опасаясь уголовного преследования, Егоров бежал в Украину, где попросил политического убежища. Украинские власти отказали ему в статусе беженца и вывезли на нейтральную полосу у границы с Россией. Егоров выехал в Беларусь, но там его задержали и доставили в Россию. В СИЗО он провел несколько месяцев, а потом ему дали условный срок.​

– Жена от меня ушла и дочку забрала, на работу меня никуда не брали, поскольку сразу же как экстремиста внесли в список Росфинмониторинга, счета арестованы, дом тоже. Я приходил отмечаться во ФСИН, а они надо мной издевались: иди работай! А меня вообще никуда не брали, я весь город много раз обошел, все вакансии, даже самые паршивые, на которые никто не соглашался на бирже труда, брал, но везде был отказ, – рассказывает он. – Я, здоровый мужик, который все умеет делать своими руками, к которому обращался до этого весь город, чтобы что-то починить, стал изгоем. Я четыре года только картошку да макароны ел, жил с заколоченными окнами, потому что не на что было разбитые этими бандитами окна поставить, никуда особо не ходил – почти как в тюрьме, только у себя дома. Вести паблик по решению суда я тоже больше не мог.

Я простой русский человек, я не хочу, чтобы моя страна была такой

Патриархальный Торопец находится как бы в тупике. До Москвы отсюда 400 километров, до Твери – 350. Дом у Егорова практически в центре города, его отлично видно с трассы, где каждый день проезжают сотни машин. В марте 2019 года он повесил над своим домом украинский флаг, который заказал за 167 рублей на "Алиэкспрессе". Опубликовал это фото в соцсетях и выдвинул политические требования: "Путин, освободи захваченную территорию Украины! Освободи Сенцова, моряков и всех военнопленных, не мешай жить соседней стране! Займись своей! Я простой русский человек, я не хочу, чтобы моя страна была такой".

– Украинский флаг их (местные власти – РС), конечно, не радовал, но по закону на своих 22 сотках я могу делать что хочу и не придерешься, в общем, мозолил им глаза, – говорит Егоров. – За это время я хорошо разобрался с компьютером и научился пользоваться VPN, эти оперативники в современных технологиях по сравнению со мной просто дети.

Правоохранительные органы тоже не оставляли Егорова в покое: несколько раз у него дома были обыски, в декабре 2019 года и июле 2020-го, у него изъяли компьютер. В декабре 2020 года Егоров стал обвиняемым по двум новым уголовным делам – о публичном оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК) и о публичных призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК). Это произошло после того, как 4 декабря силовики снова провели у него в доме обыск.

– Я в соцсетях поддерживал Катю Муранову из Медвежьегорска в Карелии. Она совсем еще юная, у нее ребенок больной на руках, а ее тоже осудили, оштрафовали и внесли в список Росфинмониторинга, якобы за оправдание терроризма (Екатерину Муранову из Медвежьегорска обвинили в оправдании терроризма в 2019 году. За комментарий к записи о взрыве в здании архангельского управления ФСБ, который произвел 17-летний анархист Михаил Жлобицкий 4 ноября 2018 года, ее приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей. По этой же статье за комментарий о взрыве в России осуждены уже несколько десятков человек – РС). Я очень сочувствую Кате, которая тоже никуда не может устроиться на работу, потому что с таким клеймом ее никуда не берут, мы с ней подружились, я написал пост, посвященный анархисту Жлобицкому. По версии ФСБ, в нем содержатся "высказывания, оправдывающие террористическую деятельность и создающие положительный образ террористов", – рассказывает Егоров.

Собственно, из-за этого поста он и стал обвиняемым по делу об оправдании терроризма. "Публичные призывы к экстремизму" правоохранительные органы увидели в другом посте, который еще 1 января 2020 года якобы Егоров разместил в ВК-группе "Торопец Реалии" со ссылкой на новость Ura.Ru "Главу района взорвали под Воронежем". Под новостью была приписка: "Этих надо рвать всех". ФСБ считает, что это Егоров разместил эту публикацию с чужого аккаунта, зайдя на страницу с виртуального украинского номера.

Я решил, что пусть думают, будто меня сломали, а я затаюсь и сбегу от них

– Я сначала все отрицал, но потом, во время обыска, мне показали какой-то нож, у меня такого отродясь не было, и сказали, что могут найти что-то и похуже. И в итоге я и от адвоката своего Светланы Сидоркиной отказался, и во всем признался. Меня за это пообещали оставить под подпиской о невыезде до суда, опять в тюрьму мне идти не хотелось, – говорит Егоров. – Тогда я в соцсетях активно переписывался с одним человеком, который обещал мне помочь. У него тоже были проблемы с женой, мы с ним сошлись на этой теме. И я решил, что пусть думают, будто меня сломали, а я затаюсь и сбегу от них. 10 февраля я свалил.

Егоров вечером затопил в доме печь, оставил там мобильный телефон, а сам огородами под покровом темноты сел в машину своего нового знакомого, которого раньше никогда не видел, и уехал с ним в Москву.

На мне были ласты, с собой гермомешок и GPS

– Я по электрике ему помогал, много чего другого делал по дому, потом он увез меня на дачу. Все эти четыре месяца меня искали, перетрясли родню моей жены, они считали, что это она меня прячет, но никто ничего не знал. А мы все это время читали все о границе и где ее лучше переходить, сидели в разных группах, в общем, тщательно собирали информацию. А потом на машине поехали в Белоруссию, мой знакомый был с семьей, чтобы ничего не заподозрили, посидели даже в ресторане, типа мы обычные туристы, а потом за 7 тысяч рублей "черные проводники" провели нас к границе. У озера, которое делится границей пополам, я выпрыгнул из машины и сразу в воду. На мне были ласты, с собой гермомешок и GPS. Я должен был проплыть под водой 400 метров, но вылез не там – вода поднялась, трава, болото кругом. Проплыл в итоге 1200 метров, греб очень долго, вдоль литовского берега, ничего не видно, фонарик не включал, чтобы не засекли. Вылез на берег – никого, быстренько переоделся и к дороге пошел, чтобы на маршрутку в Вильнюс сесть. Иду – а кругом надписи на русском "продается дом", я даже испугался, что в России выплыл...

Уже в Вильнюсе он сдался полиции.

– Сказал им: "Лучше расстреляйте здесь – только не выдавайте России!" Дадут ведь ни за что 10 лет, а потом убьют в тюрьме: повесят как Тесака, а потом скажут, что сам, – уверен Егоров.

Сначала он жил в транзитной зоне Вильнюского аэропорта.

– Я же Боинг ни разу не видел, никуда на самолетах не летал, только в армии на вертолете. И вообще, считай, нигде не был: в Москве, в Твери на допросах да в Великих Луках. И вот неудачно в Украину убегал, да выдали обратно... А так всю жизнь в Торопце, у меня там 300 лет могилам моих родственников. Не думал, что на старости лет подамся в бега, но выбора особо не было, – говорит Егоров.

После нескольких дней в транзитной зоне его перевели в карантинный лагерь. Живет он сейчас в палатке на 22 человека.

– Тут очень вкусно кормят: сыр, груши дают, я после своей долгой полуголодной жизни в Торопце как в санатории теперь, – улыбается Егоров. – В основном тут иракцы, шриланкийцы, арабы. Сотрудники относятся хорошо, все по-русски говорят, а с другими беженцами с помощью онлайн переводчика общаюсь, как-то понимаем друг друга. Они все транзитники через Белоруссию в Европу, там это теперь хорошо отлаженный бизнес. Мне это, впрочем, оказалось на руку.

Цена незаконного перемещения человека через границу достигает 15 000 евро, семьи – 30 000 евро

6 июня 2021 года министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что ситуация с мигрантами в стране ухудшается: "Мы живем рядом с непредсказуемым террористическим режимом. После угроз Лукашенко о беспрецедентном потоке мигрантов мы наблюдаем рост нелегальных мигрантов. Четыре раза в неделю из Стамбула и Багдада летают рейсы в Минск, откуда мигранты направляются в сторону Литвы. Каждую неделю с этих направлений вылетает не менее 600 человек. Цена незаконного перемещения человека через границу достигает 15 тысяч евро, семьи – 30 тысяч евро". Количество нелегальных мигрантов со стороны Беларуси в Литве превысило 400 человек, это в пять раз больше, чем за весь 2020 год.

– Поток беженцев огромный, очень сильно всех проверяют, мне пять лет назад статус дали через полтора месяца, а ребята, кто приехал уже после меня, ждали по полгода, – говорит Ирина Калмыкова. Против Калмыковой в Москве было возбуждено уголовное дело за неоднократное участие в пикетах и митингах, ее оштрафовали на 150 тысяч рублей. Нового задержания и второго уголовного дела она дожидаться не стала и вместе с сыном в январе 2016 года сбежала в Беларусь, а оттуда в Литву, где получила политубежище. Калмыкова стала одним из соучредителей организации "Русское европейское движение", чтобы сплотить российских политических беженцев в Литве.

У Владимира уже есть поддержка, потому что очень важно, чтобы человек не чувствовал себя ненужным

– У нас тут теперь очень дружная русская диаспора, мы помогаем друг другу, потому что еще недавно сами были в таком же положении: ни денег, ни одежды, ни документов, да вообще ничего. Ребята уже нашли квартиру, где Владимир может остановиться, помогут ему с работой. Литва считается бедной страной Европы, зато, знаете, здесь люди очень отзывчивые и хорошие, русский все знают, здесь гораздо проще адаптироваться, чем в какой-то другой стране. Главное, что у Владимира уже есть поддержка, потому что очень важно, чтобы человек на новом месте не чувствовал себя ненужным. Я не сомневаюсь, что Литва даст ему политическое убежище, против него возбуждены уголовные дела, его преследуют за гражданскую позицию.

Егоров говорит, что очень надеется, что в Литве его жизнь наконец-то наладится: "Может, когда я работать тут смогу, и жена с дочкой ко мне переедут, мне бы этого очень хотелось".