The Atlantic: Зеленский, вероятно, предпочтёт войну плохому миру

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, предпочтёт продолжать вооружённое сопротивление России, чем согласится на невыгодное мирное соглашение. Об этом пишет издание The Atlantic, корреспондент которого Саймон Шустер взял интервью у Зеленского.

"Зеленский сказал мне, что он лучше не будет заключать никакого соглашения, чем заставит свой народ принять невыгодное. Даже после четырех лет интенсивных боевых действий Зеленский говорит, что готов продолжать борьбу, если это необходимо для обеспечения достойного и длительного мира. "Украина не проиграет", – подчеркнул он, когда я попросил его оценить его ситуацию на поле боя", – отмечается в публикации The Atlantic.

При этом не названные по именам украинские чиновники в беседе с тем же изданием всё же допустили, что ради заключения мира Украина может согласиться вывести войска из Донецкой области. Сам Зеленский и другие украинские лидеры такую возможность всегда отрицали.

Также как утверждает издание, в окружении украинского лидера усиливаются опасения относительно возможности упустить время для заключения мира. Речь идёт о позиции США, которые, по сообщениям ряда СМИ, настаивают на мирных договорённостях уже этой весной. В случае их недостижения, как утверждается, Дональд Трамп может отказаться от роли посредника и обвинить в срыве мирных переговоров или одну из сторон, или обе. В администрации США это не подтверждали, там заявляют о "прогрессе" в переговорах, признавая, что ещё есть нерешённые вопросы.

Сам Зеленский в интервью The Atlantic отметил: "Я думаю, что для Трампа нет большей победы, чем прекращение войны между Россией и Украиной". По его словам, Трампа мотивирует перспектива завершения войны до промежуточных выборов в США (они пройдут осенью). В то же время, как пишет Шустер, украинский лидер в интервью с ним вновь продемонстрировал черту, "которая годами, а то и десятилетиями, была основной чертой его характера – упрямую, иногда раздражающую привычку сопротивляться внешнему давлению. "Если сказать Зеленскому, что он должен что-то сделать, "он, вероятно, сделает наоборот", – цитирует издание одного из советников украинского президента.

Издание Politico 13 февраля пишет, что США добиваются скорейшего заключения мирного соглашения, при этом один из рычагов - вопрос о гарантиях безопасности. Утверждается, что США не готовы их давать без заключения мира. Россия, в свою очередь, настаивает на полном выводе Украинских войск из Донецкой области, есть и другие требования.