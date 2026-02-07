Зеленский: США добиваются мира между РФ и Украиной к июню

Соединённые Штаты стремятся к тому, чтобы Россия и Украина достигли соглашения о мире в Украине к июню нынешнего года. Об этом, общаясь в субботу с журналистами, сказал президент Украины Владимир Зеленский, его слова цитируют украинские СМИ.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники писало о том, что США ставят целью добиться мирного урегулирования уже в марте. Ряд собеседников издания называют такую дату малореалистичной.

И источники Reuters, и Зеленский отметили, что США торопятся с мирным урегулированием, поскольку президент Дональд Трамп спустя некоторое время должен будет заняться главным образом внутренней политикой в преддверии осенних промежуточных выборов в Конгресс.

"Американцы предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета и, вероятно, будут давить на стороны именно согласно такому графику", — сказал Зеленский. Он отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы американцы не выходили из мирного процесса. По его словам, он не получал сигналов о том, что в случае, если мира не удастся достичь к июню, США откажутся от своих посреднических усилий.

Зеленский подчеркнул, что Украина давно предлагает создать четкий пошаговый план, который будет определять действия сторон и временные рамки выполнения договорённостей. "Мы действительно хотим закончить войну и гарантировать безопасность", - подчеркнул президент Украины, отметив, что сам он выступает сначала за подписание документов о гарантиях безопасности, а лишь затем - о завершении войны.

Зеленский также поделился оценками украинской делегации относительно прошедших трёхсторонних переговоров в Абу-Даби. По его словам, риторика российских представителей на переговорах изменилась. "Российская делегация уже без этих пустых "исторических альманахов" и экскурсов, она теперь о другом и более конкретно – что делаем, а что не делаем; на что готовы, на что не готовы, как будем мониторить прекращение огня и другие такие конкретные вещи", - сказал он, отметив, что доверия между сторонами пока нет: "Веры им – ноль. Я думаю, что у них к нам примерно те же чувства, что и были, потому что они Украину ненавидят, вот и всё".

Агентство Reuters ранее со ссылкой на источники написало о том, что в Абу-Даби 4-5 февраля делегации США и Украины обсуждали "амбициозную цель", а именно достижение Россией и Украиной мирного соглашения уже в марте. Согласно предложению США, в мае можно было бы провести выборы одновременно с референдумом, на котором граждане Украины высказались бы о территориальных вопросах. При этом собеседники Reuters признают, что сроки могут быть сдвинуты, поскольку в Абу-Даби не было достигнуто соглашения о территориях и о судьбе Запорожской АЭС. Украина отказывается выводить свои войска из Донецкой области, что в субботу вновь подтвердил Зеленский. Украина считает это неприемлемым, хотя готова рассмотреть такие "нестандартные решения", как создание демилитаризованной или специальной экономической зоны. Зеленский также подтвердил, что США и Украина обсуждали возможность проведения всеукраинского референдума.

Зеленский также сообщил, что новый раунд трехсторонних переговоров запланирован на следующую неделю и состоится в Майами. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне говорил, что ему ничего не известно о том, что переговоры могли бы пройти в США.