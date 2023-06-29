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The Bell: "фабрике троллей" Пригожина ищут нового владельца

Евгений Пригожин (архивное фото)

Медиа-холдинг "Патриот" - так называемая фабрика троллей Евгения Пригожина -не работает уже почти неделю и в ближайшее время у него может смениться владелец. Об этом пишет The Bell со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников медиа-структур Пригожина.

После начала мятежа в прошлые выходные большинство работников медиахолдинга "Патриот" в Петербурге, чей попечительский совет возглавляет Пригожин, не вышли на работу, рассказал собеседник издания. Тогда же в здании холдинга прошел обыск, сотрудники правоохранительных органов изъяли серверы и увезли их. "Если вы видите обновления на сайтах и в соцсетях, то это инициатива отдельных команд, централизованного управления больше нет", — пояснил один из собеседников издания.

На момент начала мятежа Пригожина его медиа-активами управлял Илья Горбунов - бывший сотрудник РИА "Новости" и "Комсомольской правды" в Петербурге, пишет The Bell.

В начале недели Горбунов, как утверждают два собеседника издания, вел переговоры с потенциальными новыми владельцами медиа-холдинга Пригожина "Патриот", созданного в 2019 году. В него входит ключевое медиа "фабрики троллей" Федеральное агентство новостей (РИА "ФАН"), а также "Экономики сегодня", "Политики сегодня", "Невских новостей", "Народных новостей" и другие. После начала мятежа сайт РИА "ФАН" заблокировали в России.

Три источника The Bell, сотрудничающих с компаниями Пригожина, считают наиболее вероятным новым владельцем холдинга "Патриот" «Национальную медиа-группу» (НМГ) Юрия Ковальчука. Однако о самом факте переговоров собеседникам издания неизвестно.

Связаться с самим Горбуновым сотрудники РИА "ФАН" не могут. Один из собеседников издания предполагает, что он уехал из страны.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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