The Bell: кураторство интернета в РФ перешло к Второй службе ФСБ

Интернет в России с лета 2025 года курирует Вторая служба ФСБ, отвечающая за "защиту конституционного строя" и борьбу с терроризмом. Именно с деятельностью этой службы связаны последние ограничения в интернете, включая блокировку мессенджеров и борьбу с VPN. Это утверждает со ссылкой на источники издание The Bell. Оно напоминает, что именно сотрудники Второй службы ФСБ предположительно причастны к отравлению Алексея Навального.

Источник The Bell в IT-индустрии рассказал подробности о том, как именно осуществляется "кураторство". По его словам, на одном из последних совещаний в Минцифры представитель ФСБ поставили операторов связи и интернет-компании перед фактом: они должны взять борьбу со средствами по обходу россиянами блокировок в интернете на себя, к тем же, кто не справится, будут приняты меры. "Всё изменилось, потому что инициативу [в отрасли] перехватила Вторая служба. Теперь они везде ходят, они все решают", - приводит издание слова своего собеседника.

По словам источника The Bell на рынке платёжных сервисов, несколько недель назад с подачи Второй службы в нескольких крупных компаниях - операторах платежных сервисов прошли проверки. Им предписали прекратить платежи пользователей в адрес VPN-сервисов.

По словам источников, летом прошлого года состоялась встреча руководителя Второй службы Алексея Седова с Владимиром Путиным, в ходе которой Седов якобы "пообещал Путину навести в интернете порядок". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на запрос The Bell по этому поводу не ответил. ФСБ, как утверждается, стояла и за идеей ограничений в работе Telegram, и в частности с подачи спецслужбы в феврале в "Комсомольской правде" и "Российской газете" синхронно вышли разгромные статьи про мессенджер Павла Дурова и про уголовное расследование против него самого.

Ранее, как отмечает The Bell, интернетом занималась не Вторая служба, а технические подразделения ФСБ.

Как отмечает The Bell, Вторая служба - по сути, наследница 5-го управления КГБ СССР. "Сейчас это подразделение играет ключевую роль во внутренней политике: курирует дела об экстремизме, ведет наблюдение за оппозиционными активистами, участвует в признании организаций нежелательными и иностранными агентами. Ей также приписывают функции идеологического контроля", - отмечает издание. Журналисты выяснили, что, по всей вероятности, именно сотрудники этой службы в 2020 году пытались отравить Алексея Навального.

The Bell отмечает, что действия ФСБ, в частности блокировки Telegram, вызвали недовольство в том числе и во властных структурах, поскольку, как считается, стали одним из главных факторов снижения рейтингов Владимира Путина в последнее время. Агентство Bloomberg во вторник писало, что российские власти готовы к некоторым послаблениям, в частности не блокировать полностью Telegram. Пока, как отмечает The Bell, "никаких признаков такого ослабления не наблюдается". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ограничения в интернете сейчас необходимы, и большинство граждан якобы относится к этому с пониманием. По словам Пескова, в будущем (очевидно, имеется в виду после завершения войны против Украины) всё "нормализуется".

Больше новостей Радио Свобода: