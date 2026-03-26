The Bell: Путин предложил бизнесу "скинуться на войну"

Президент России Владимир Путин на закрытой встрече с крупными бизнесменами предложил им делать добровольные взносы в бюджет для финансирования войны. Об этом пишет The Bell со ссылкой на источники.

По словам собеседников, Путин обозначил курс на продолжение боевых действий.

Встреча прошла после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Обсуждалось финансирование войны и возможные механизмы привлечения средств, включая размещение военных облигаций федерального займа, говорят источники.

Идея привлечь бизнес к финансированию военных нужд, по данным источников, принадлежит главе "Роснефти" Игорю Сечину. Он, как утверждается, изложил её в письме Путину.

Некоторые участники встречи сразу согласились. Как утверждает The Bell, бизнесмен Сулейман Керимов пообещал внести 100 миллиардов рублей.

Содержание подобных встреч не раскрывается, а после начала войны даже список участников держится в секрете.

Официального подтверждения сообщениям источников The Bell нет. Кремль публикацию пока не комментировал.

В открытой части съезде глава РСПП Александр Шохин пожаловался на проблемы бизнеса из-за отключений интернета, сообщает российское госагентство РИА "Новости". Как отмечает Faridaily, в презентации, которую демонстрировал Шохин, был слайд согласно которому, 40% российских компаний не могут работать без мобильных технологий. Путин на это не отреагировал.