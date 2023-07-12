После официального ухода из России американская Coca-cola занимает второе место по продажам среди газировок со вкусом колы на российском рынке. Воду российского производства заменили поставки из Ирана, Китая, ОАЭ и даже из подконтрольного "Талибану" Афганистана. Материал об этом опубликовала редакция The Bell.

После полномасштабного российского вторжения в Украину американская The Coca-Cola Company объявила о приостановке работы в России, отказе от инвестиций и расходов на рекламу и маркетинг. С прошлой осени вся Coca-Cola, продаваемая в России, — импортная.

После начала войны Федеральная таможенная служба не продлила защиту товарных знаков Coca-Cola, поэтому теперь любые напитки бренда можно ввозить в Россию. Это делают десятки компаний, пишет The Bell. Они ввозят напиток из ОАЭ, Ирана, Турции, Великобритании, Польши, Германии, Албании, Италии и Дании, Азербайджана, Вьетнама, Казахстана, Узбекистана, Китая, Грузии, Венгрии.

Самым продаваемым напитком в категории кол стал новый бренд "Добрый кола", — писал РБК. На него приходится почти 34 процента рынка. Владелец бренда — бывший партнёр американской The Coca-Cola Company на российском рынке, швейцарская Coca-Cola HBC. Американской The Coca-Cola Company принадлежит в швейцарской компании 21,3% акций.