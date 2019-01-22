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Лицом к событию. Байкал вместо Давоса, или месть Дерипаски мировой экономике
Лицом к событию. Байкал вместо Давоса или месть Дерипаски мировой экономике
Лицом к событию. Байкал вместо Давоса или месть Дерипаски мировой экономике
Фотогалереи
Курильские острова: Вторая мировая не закончилась
25 минут(ы) назад
Для России это военный трофей. Для Японии – украденная территория. Через 70 лет после окончания войны две страны продолжают противостояние за право владеть четырьмя островами.
1
Кунашир – один из четырех островов, который Токио называет Северной территорией. Он расположен всего в 20 километрах от Японии.
2
Спор вокруг островов привел к тому, что мирный договор между двумя странами так и не подписан. Как заметила местная жительница, "войны нет, но нет и мира".
3
Череда Курильских островов (в центре) между Японией и Россией. На протяжении истории граница между двумя странами менялась, но после Второй мировой войны она сместилась на юг, к основным японским островам.
4
В конце Второй мировой войны США и Великобритания пообещали Москве Курильские острова в обмен на то, что Москва вступит в войну с Японией. На этой картине советских времен советские войска высаживаются на острова.
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Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.