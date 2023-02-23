Учёный приобрёл остров и собирается превратить его в заказник

Учёный, инспектор Курильского заповедника Дмитрий Соков приобрёл остров Рогачёва и планирует превратить его в частный заказник. На острове гнездятся десятки тысяч птиц. На историю обратило внимание издание "Кедр".

Соков взял остров в аренду по программе "Дальневосточный гектар" в 2017 году. Согласно программе, через пять лет можно получить землю в собственность, если доказать, что она осваивается. При оформлении документов Соков прописал, что участок используется "для охраны природных территорий".

"В течение пяти лет я организовывал и финансировал научные работы на острове с привлечением орнитологов Курильского заповедника и РАН. Приобрёл на свои средства лодку с мотором, чтобы доставлять туда научных сотрудников. Параллельно организовывал вокруг острова экскурсии для туристов", – рассказывает Соков. Сейчас учёный изучает процедуру по открытию на острове заказника.

Остров Рогачёва принадлежит к группе южных Курильских островов, находится недалеко от острова Кунашир. На скалистом островке гнездятся от 17 до 30 тысяч пар тупиков-носорогов. Также здесь живут чистики, топорки и бакланы. Принадлежность некоторых Курильских островов, в том числе Кунашира, оспаривается Японией.