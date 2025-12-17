Бельгийские политики и финансовые руководители подверглись запугиванию со стороны российской разведки, пытающейся предотвратить использование замороженных активов России для помощи Украине, утверждает The Guardian со ссылкой на неназванные источники в европейских разведывательных службах.

Собеседники издания заявили, что давлению подверглись, в частности, ключевые фигуры в депозитарии Euroclear, где хранится большая часть замороженных активов Банка России. Угрозы поступали в адрес гендиректора Euroclear Валери Урбен и других высокопоставленных руководителей. Euroclear отказалась от комментариев.

Кампанию вела российская военная разведка, ГРУ, хотя о степени угрозы ведутся споры. "Они, безусловно, использовали тактику запугивания", – заявил европейский чиновник.

Издание также приводит также высказывания премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в интервью газете La Libre: "Кто поверит, что Путин спокойно примет конфискацию российских активов? Москва дала нам понять, что в случае конфискации Бельгия и я лично будем ощущать последствия вечно". Когда премьер-министра попросили прокомментировать эти заявления, его канцелярия сослалась на предыдущие высказывания, описывающие юридические и финансовые риски. На пресс-конференции в октябре де Вевер также упоминал о "вечных последствиях" и об ответных мерах России, включая конфискацию западных денег, замороженных в российских банках, и арест западных компаний.

Бельгия, где находится Euroclear, официально по-прежнему выступает против использования российских активов, хотя её представители признают, что в какой-то момент их всё же нужно будет использовать для целей поддержки Украины. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер потребовал гарантировать общую ответственность всех стран ЕС за возможные риски и обеспечить наличие достаточных финансовых гарантий.