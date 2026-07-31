The Guardian: в Киеве РФ атаковала завод американской компании

Россия, нанося удары по Киеву в ночь на 26 июля, ударила баллистической ракетой по заводу американской компании Terminal Autonomy по производству беспилотников, пишет The Guardian со ссылкой на близкий к компании источник. В Terminal Autonomy и Минобороны Украины журналистам не ответили на запрос о комментарии.

По словам собеседника издания, завод в результате атаки "уничтожен", при этом никто не пострадал.

На американско-украинском предприятии, как утверждается, в месяц собирали до одной тысячи БПЛА различного типа, в том числе ударные дроны AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout.

Источник издания сообщил, что на заводе производили высокоточные беспилотники большой дальности с системами наведения, устойчивыми к российским средствам радиоэлектронного подавления.

На сайте компании Terminal Autonomy говорится, что они производят "барражирующие боеприпасы с искусственным интеллектом и высокоточные боеприпасы, которые уже активно применяются против объектов противника на передовой".

Министерство обороны России 26 июля заявило о поражении места сборки и хранения дронов в юго-западной части Киева.

The Guardian пишет, что это, по всей видимости, первый случай с начала полномасштабной войны, когда Россия нанесла удар по предприятию американской компании, относящейся к оборонной отрасли. Ранее атакам подвергались объекты других американских компаний, на что власти Украины обращали внимание Вашингтона. Так, в августа 2025 году удар был нанесён по производящему электронику заводу Flex в Мукачево, в Тростянце было атаковано пищевое предприятие компании Mondelez International, а в Днепре - агропромышленное предприятие Bunge.