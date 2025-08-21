Россия выпустила по Украине более 500 дронов. Под ударом был Львов

Россия в ночь на 21 августа нанесла массированный удар по Украине с использованием дронов и ракет. Под ударом оказались главным образом западные области страны, в том числе города Львов и Мукачево. Есть жертвы и разрушения.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские военные за ночь выпустили по Украине 574 беспилотника, несколько баллистических и десятки крылатых ракет. Утверждается, что подавляющее большинство из них удалось сбить, однако есть и попадания в 11 местах.

Во Львове погиб один человек, известно о троих пострадавших. Повреждения получили более 20 жилых домов и другие гражданские объекты.

Удар был нанесён также по городу Мукачево. Он расположен в Закарпатской области неподалёку от границ с Венгрией и Словакией. Российские военные крайне редко наносили удары по этому региону. В результате удара пострадали 15 человек, возник крупный пожар на территории промышленного предприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что речь шла о предприятии, выпускавшем гражданскую продукцию. Он назвал его "американским предприятием", отметив, что в него были вложены средства американских инвесторов.

Воздушная тревога объявлялась также в Киеве и других регионах Украины. О пострадавших там не сообщалось. Российские военные удар пока не комментировали.

Удар был нанесён на фоне обсуждений возможного мирного соглашения между Россией и Украиной и возможной встречи лидеров двух стран. Надежду на организацию такой встречи высказал в частности президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В Москве, однако, пока не подтверждали готовности к ней в обозримом будущем.



